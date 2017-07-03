Аныбская переправа, связывающая Корткеросский и Усть-Куломский районы, заработает 5 июля

3 июля 2017 года, 13:15 | Корткеросский, Усть-Куломский
Фото Эдуарда Пименова

Аныбская переправа, связывающая Корткеросский и Усть-Куломский район, заработает 5 июля. Об этом "Комиинформу" сообщил начальник управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации Корткеросского района Вячеслав Бортников.

Напомним, наплавной мост, изготовленный в Архангельском судостроительном заводе специально для Аныбской переправы, был доставлен в Корткеросский района в середине июня. Протяженность моста составляет 136 метров, тоннаж - 44 тонны. Круглогодичный мост предназначен для людей и машин.

Жители Корткеросского и Усть-Куломского района неоднократно обращались в редакцию "Комиинформа" с просьбой выяснить, когда все-таки заработает аныбская переправа. По последним данным, ввести мост в эксплуатацию планировалось 1 июля.

Как сообщил в комментарии В. Бортников, из-за высокого уровня воды в реке Вычегда работы по установке моста пришлось немного отсрочить.

"Также необходимо было обустроить причалы на берегах реки – у поселка Подтыбок Корткеросского района и села Аныб Усть-Куломского района, – добавил он. - В настоящий момент ведется отсыпка причала в Подтыбке. Мост собран, остается его только развернуть и закрепить. Паромная переправа будет действовать весной, в период половодья ".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: наплавной мост, Аныбская переправа
  Рубрика: Общество
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