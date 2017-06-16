Наплавной мост прибудет на Аныбскую переправу до полуночи

16 июня 2017 года, 19:02 | Корткеросский
Фото Эдуарда Пименова

Наплавной мост, изготовленный в Архангельском судостроительном заводе специально для Аныбской переправы, двигается к пункту назначения. В настоящее время он проплывает по реке Вычегда.

Протяженность моста составляет 136 метров, тоннаж - 44 тонны. Круглогодинчный мост предназначен для людей и машин. Мост сопровождает теплоход "Василий Плахов" с сотрудниками администрации района на борту, который уже проплыл Подъельск и к 23.00 прибудет на Аныбскую переправу.

Для установки моста привлекут тяжелую технику, флот районного предприятия, обустроят дамбу, насыпи, держатели моста. Если работы пройдут в сжатые сроки, то эксплуатировать мост можно будет к 1 июля, в худшем случае работы могут затянуться до 31 июля.

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Пока уровень воды в Вычегде достаточно высокий, необходимо дождаться, когда вода войдет в русло.

Мост оборудован осветительными приборами, фонарями. Энергетики поработают над подведением электроэнергии к берегу, и с августа круглый год мост будет освещаться.

Понтонный мост будут демонтировать только во время половодья.

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Юлия Николаева
  Ключевые слова: переправа, мост, Корткеросс, аныб
  Рубрика: Общество
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