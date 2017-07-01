Сыктывкарский студент получил сто тысяч рублей от Росмолодежи на сохранение коми культуры

Проект сыктывкарского студента Олега Исакова "Гордость народа - родной язык", направленный на сохранение коми культуры и родного языка, получил поддержку на крупнейшем образовательном форуме Северо-Западного федерального округа "Ладога 2017". Эксперты Федерального агентства по делам молодежи выделили на воплощение идеи студента в жизнь 100 тысяч рублей.

Как рассказала "Комиинформу" один из экспертов Росмолодежи Анна Гагарина, проект будет реализован во всех городах и районах Коми 21 февраля, в День родного языка.

Одной из составляющих проекта является квест "Узнаю Коми легенды вместе". Такой формат обучения в игровой форме в последнее время пользуется у молодежи большой популярностью. К реализации проекта будут привлечены образовательные, музеи, дома культуры. В социальных сетях планируется запустить фото- и видеоэстафеты, где нужно будет рассказать стихотворения на коми и на русском языках.

Предполагается, что проект охватит пять тыссяч человек. Планируется масштабировать его на другие регионы России и в будущем и сделать акцию ежегодной.

Всего жюри в рамках конвейера проектов форума рассмотрело 105 молодежных проектов. Поддержку в размере от 100 до 200 тысяч рублей получили 21 заявитель.

Напомним, ранее инициативы участников "Ладоги" поддержал глава Коми. В рамках "Дня регионов", который традиционно проводится на форуме, делегация активной молодежи республики представила Сергею Гапликову свой взгляд на реализацию государственной молодежной политики. Глава республики предложения выслушал и поддержал.