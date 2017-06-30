Молодая общественница из Коми рассказала губернаторам СЗФО о Волонтерах Победы

30 июня 2017 года, 16:16 |
Фото предоставлено А.Гагариной

Координатор в Северо-Западном федеральном округе и руководитель Волонтеров Победы в Республике Коми Анна Гагарина рассказала о деятельности всероссийского общественного движения главам Северо-Западных регионов во главе с полномочным представителем президента Российской Федерации в СЗФО Николаем Цукановым.

На молодежном образовательном форуме "Ладога", проходящем в Ленинградской области, А.Гагарина заверила губернаторов в готовности ребят включаться в решение важных государственных задач. Н.Цуканов выразил готовность помочь общественному.

Лидер Волонтеров Победы Коми является еще и соорганизатором форума, преподает на одной из его площадок. Также она вошла в пул экспертов Федерального агентства по делам молодежи по оценке работ участников Всероссийского конкурса молодежных проектов направления "Молодежное самоуправление и экологическое мышление".

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"Работа в качестве эксперта помогает выявлять талантливых, социально активных лидеров среди молодежи и стимулировать их для дальнейшего становления и роста", – отметила Анна.

Напомним, глава Республики Коми поддержал инициативы участников форума "Ладога". В рамках "Дня регионов", который традиционно проводится на форуме, делегация активной молодёжи республики представила Сергею Гапликову свой взгляд на реализацию государственной молодёжной политики. Глава республики предложения выслушал и поддержал.

Илья Баканов
  Ключевые слова: форум, молодежь, волонтеры победы
  Рубрика: Общество
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