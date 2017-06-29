Молодежь Коми поделилась с Сергеем Гапликовым своим видением молодежной политики

Глава Республики Коми поддержал инициативы участников форума "Ладога".

В рамках "Дня регионов", который традиционно проводится на форуме, делегация активной молодёжи республики представила Сергею Гапликову свой взгляд на реализацию государственной молодёжной политики. Глава республики предложения выслушал и поддержал.

Александра Чабанова из Сыктывкара уверена, что молодёжная политика максимально эффективна только в случае консолидации усилий общества и органов власти: "К сожалению, подавляющая часть молодёжи сегодня придерживается позиции "Мне все всё должны" или "Государство мне должно". Эти настроения витают в молодёжной среде, в обществе. При этом инициативной молодёжи, которая готова сама что-то предпринимать и действовать самостоятельно, не так много. В то же время, власть как будто и готова поддерживать молодёжь, но до конца не знает, как правильно организовать этот процесс и какие инициативы действительно нуждаются в поддержке".

Девушка также отметила, что органам исполнительной власти республики необходимо активнее взаимодействовать с молодыми людьми, быть более открытыми для них: "Молодёжь сегодня представлена во всех сферах деятельности и отраслях экономики. Но если о работе Минобрнауки, Минкультуры и Миннацполитики мы знаем достаточно хорошо, то о работе некоторых других ведомств информации явно не хватает. А между тем нам хотелось бы большей открытости с их стороны".

Ирина Зезегова из Усть-Куломского района выступила с инициативой увеличить предельный возраст молодёжи, утверждённый в нормативно-правовых актах, до 35 лет: "В нашей стране молодёжью принято считать граждан от 14 до 30 лет. Но я считаю, и многие со мной согласятся, это не совсем правильно. Действующие возрастные рамки ограничивают нас в праве участвовать в тех же молодёжных форумах, конкурсных проектах в сфере молодёжной политики. А мы очень хотим обмениваться опытом, проявлять инициативу и максимально реализовать свой потенциал. 30 лет – это не предел".

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поблагодарил ребят за открытый разговор, пожелал продуктивного участия в форуме и успехов в презентации проектов, сообщает пресс-служба главы РК.

***Крупнейший молодёжный форум Северо-Западного федерального округа "Ладога 2017" проходит в Ленинградской области с 24 июня по 1 июля. Его участниками стали около тысячи ребят от 18 лет из разных субъектов России, а также соотечественников из-за рубежа. В рамках форума организована работа нескольких образовательных площадок.

Делегация Республики Коми в количестве 16 человек принимает участие в работе федеральной секции "Самоуправление" и окружной площадке "Добровольчество".

В рамках форума запланировано проведение окружного этапа Всероссийского конкурса молодёжных проектов, по итогам которого победители получат грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодёжи.