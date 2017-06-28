Семье погибшего горняка в результате обвала шахты в Инте выделено 2,6 миллиона рублей, сообщили "Комиинформу" в Правительстве Коми.



Средства направлены в рамках действия коллективного договора АО "Интауголь". Деньги на предприятие сегодня поступили по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова. Также погашены все финансовые обязательства перед работниками компании.



Долги по заработной плате и прочим социальным выплатам перед работниками АО "Интауголь" сегодня погашены в полном объеме.



Также из резервного фонда Республики Коми семье погибшего горняка на шахте "Интауголь" будет выплачен один миллион рублей единовременного пособия.

Кроме того, Министерство здравоохранения Республики Коми выделит семье бесплатную путевку в Крым. По информации администрации Инты, будет решен вопрос о списании банковского кредита семье погибшего.

Напомним, 23 июня на одном из участков шахты "Интинская" произошел обвал породы. В непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один шахтер остался в зоне обрушения. Он погиб.