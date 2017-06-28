Семье погибшего горняка в результате обвала шахты в Инте выделено 2,6 миллиона рублей

28 июня 2017 года, 20:58 | Инта
Фото администрации Инты

Семье погибшего горняка в результате обвала шахты в Инте выделено 2,6 миллиона рублей, сообщили "Комиинформу" в Правительстве Коми.

Средства направлены в рамках действия коллективного договора АО "Интауголь". Деньги на предприятие сегодня поступили по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова. Также погашены все финансовые обязательства перед работниками компании.

Долги по заработной плате и прочим социальным выплатам перед работниками АО "Интауголь" сегодня погашены в полном объеме.

Также из резервного фонда Республики Коми семье погибшего горняка на шахте "Интауголь" будет выплачен один миллион рублей единовременного пособия.

Кроме того, Министерство здравоохранения Республики Коми выделит семье бесплатную путевку в Крым. По информации администрации Инты, будет решен вопрос о списании банковского кредита семье погибшего.

Напомним, 23 июня на одном из участков шахты "Интинская" произошел обвал породы. В непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один шахтер остался в зоне обрушения. Он погиб.

Комиинформ
  Ключевые слова: шахта, интауголь
  Рубрика: Общество
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:47 28.06.2017
По поручению Сергея Гапликова долги по зарплате перед работниками АО "Интауголь" полностью погашены
11:37 28.06.2017
Часть работников Управления многоквартирными домами трудоустроят в "Воркутинские ТЭЦ"
07:43 28.06.2017
Ижемская предпринимательница по традиции решила не платить зарплату


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

21:02
Семье погибшего горняка в результате обвала шахты в Инте выделено 2,6 миллиона рублей
20:47
Участники образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017" узнают о правилах информационной безопасности в соцсетях
20:42
Глава Коми и участники форума "Ладога" обсудили повестку молодёжной политики
19:47
По поручению Сергея Гапликова долги по зарплате перед работниками АО "Интауголь" полностью погашены
19:22
Фонд "Серебряная тайга" оштрафовали за связанное с иностранными деньгами административное правонарушение

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus