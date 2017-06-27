Троих пострадавших в страшном ДТП под Усть-Куломом транспортировали в Сыктывкар

Из реанимации Усть-Куломской районной больницы в Коми республиканскую больницу доставили троих пострадавших в ДТП под Усть-Куломом.

Сыктывкарские врачи продолжат бороться за выздоровление людей также в отделении реанимации, сообщили "Комиинформу" в Минздраве региона.

Напомним, в ДТП на 159 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск погибли член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын, пострадали пятеро человек.

Водитель "Ниссана", таксист, получил перелом костей таза, травму грудной клетки, перелом ребер, травматический шок 3 степени.

Серьезные травмы получила еще одна пассажирка "Ниссана" - девушка 1996 г.р, находившаяся на переднем сиденье. У нее - сочетанная травма живота, множественные переломы ребер, гиповолемический шок 3 степени. В момент движения была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель "Хонды" - мужчина 1958 года рождения - получил сочетанную травму, сотрясение головного мозга, скальпированную рану головы, перелом голени.

Пассажир "Хонды" - мужчина 1953 г.р - получил сочетанную травму, травму головы, скальпированную рану головы, перелом левой голени.

У пассажирки "Хонды" - женщины 1961 г.р - сочетанная травма, открытый перелом левой голени, правого предплечия, травма грудной клетки, множественные переломы ребер, тупая травма живота, травматический шок 3 степени.

Состояние всех пятерых сегодня оценивается как тяжелое. Двое человек находятся в отделении хирургии Усть-Куломской ЦРБ.