Подробности смертельного ДТП на усть-куломской трассе: водитель такси пошел на обгон

Стали известны обстоятельства смертельной аварии в Усть-Куломском районе Коми, в котором погибли член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын.

Р.Шахова и ее сын Архип возвращались из Усть-Куломского района на автомашине "Ниссан" под управлением водителя 1965 г.р, который оказывал услуги такси.

На 159 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель "Ниссана" пошел на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Хонда", которая двигалась со стороны Сыктывкара.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, ребенок и женщина в машине такси погибли на месте до приезда скорой помощи. Оба находились на заднем сиденье. Ребенок сидел в детском удерживающем устройстве, был пристегнут, его мама также была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель "Ниссана" получил перелом костей таза, травму грудной клетки, перелом ребер, травматический шок 3 степени.

Серьезные травмы получила еще одна пассажирка "Ниссана" - девушка 1996 г.р, находившаяся на переднем сиденье. У нее - сочетанная травма живота, множественные переломы ребер, гиповолемический шок 3 степени. В момент движения была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель "Хонды" - мужчина 1958 года рождения - получил сочетанную травму, сотрясение головного мозга, скальпированную рану головы, перелом голени.

Пассажир "Хонды" - мужчина 1953 г.р - получил сочетанную травму, травму головы, скальпированную рану головы, перелом левой голени.

У пассажирки "Хонды" - женщины 1961 г.р - сочетанная травма, открытый перелом левой голени, правого предплечия, травма грудной клетки, множественные переломы ребер, тупая травма живота, травматический шок 3 степени.

Все пятеро госпитализированы в Усть-Куломскую ЦРБ.

О водителе "Ниссана" известно, что мужчина имеет лицензию на осуществление перевозок. За год он 37 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, из них 21 раз - за превышение скорости. Водителю выписано направление на медосвидетельствование.