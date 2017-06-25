Погибшая в ДТП в Усть-Куломском районе - член ОП Коми Раиса Шахова

25 июня 2017 года, 15:50 | Сыктывкар, Усть-Куломский

"Комиинформу" стали известны некоторые подробности сегодняшней трагедии на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск. Погибшая в ДТП в Усть-Куломском районе - член Общественной палаты Коми Раиса Шахова. Вместе с ней погиб ее младший сын 2012-го года рождения.

Напомним, сегодня около 12 часов дорожно-транспортное происшествие в Коми унесло две жизни. В Усть-Куломском районе погибли женщина и ребенок.

Трагедия случилась на 161 километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск, где столкнулись два автомобиля: "Ниссан" и "Хонда".

В ГИБДД уточнили, что в аварии пострадали шесть человек.

Общественница Раиса Шахова находилась в рабочей командировке. Вчера после 21 часа она оставила следующее сообщение на стене в соцсетях:

"От имени Усть-Куломского землячества вручила именные стипендии за особые заслуги в изучении коми языка как родного выпускнице Помоздинской СОШ им. В. Чисталева Люции Пашниной и уже 11-класснице Ольге Шомысовой. Кстати, Люции (с. Скородум, на фото слева) глубокое изучение и знание коми языка не помешало получить 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку".

У Раисы остался 11-летний сын. Старшая дочь живет самостоятельно. Редакция "Комиинформа" выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, трагедия, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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