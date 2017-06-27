139 сыктывкарских школьников получили медали за особые успехи в учении

27 июня 2017 года, 16:15 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Сыктывкаре наиболее успешным школьникам, учившимся в столичных муниципальных и республиканских учебных заведениях, вручили 139 медалей "За особые успехи в учении". В прошлом году награды получили 103 выпускника.

88 школьников заслужили золотые медали федерального уровня. То есть в 10 и 11 классах по результатам полугодий у них были исключительно "пятерки". Остальные получили серебряные медали республиканского уровня. Ими награждаются выпускники, завершившие обучение по образовательным программам среднего общего образования, прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые отметки "отлично" и не более двух отметок "хорошо" по общеобразовательным предметам учебного плана.

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По традиции, в начале торжественной церемонии школьники выстроились у входа в городскую администрацию для общей фотографии с мэром Сыктывкара.

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После выпускники запустили в воздух шары со своими пожеланиями.

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Затем всех пригласили пройти в концертный зал. И очень вовремя: как раз в эти минуты начался шквалистый ветер и полил сильный дождь.

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Дети с родителями и другими гостями церемонии с трудом поместились в помещении. Позже мэр Валерий Козлов заметил, что в следующем году подыщут зал побольше.

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Ведущие устроили символическую викторину для школьников-интеллектуалов на знание достопримечательностей Сыктывкара. После чего успеха им пожелал танцевально-спортивный клуб "Ритм".

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В.Козлов обратился к медалистам, отметив, что они одни знают, как тяжело далось им учение. Поздравил родителей, которые не меньше детей переживали за результаты экзаменов. И, конечно, поблагодарил учителей медалистов.

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После приветствия мэр Сыктывкара приступил к вручению медалей школьникам и благодарственных писем их родителям.

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Самые спортивные школьники города получили золотые значки ГТО из рук министра физкультуры и спорта Коми Николая Бережного. Эти награды дают не только моральное удовлетворение, но и дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Илья Баканов
  Ключевые слова: школа, успех, таланты, медали, интеллект
  Рубрика: Общество
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