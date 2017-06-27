В Сыктывкаре простились с Раисой Шаховой и ее сыном

В Свято-Казанском храме прошла поминальная служба по члену Общественной палаты Коми, журналисту Раисой Шаховой и ее четырехлетнему сыну Архипу, погибшим в автокатастрофе 25 июня.

На прощание пришли десятки коллег и знакомых Р.Шаховой. Кто-то просто возложил цветы к гробу, как это сделал мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Кто-то посчитал своим долгом выразить свои чувства по поводу утраты близкого человека.

Член Совета Федерации РФ Дмитрий Шатохин сказал, что Раиса Васильевна искренне переживала за Усть-Куломский район, которым сенатор руководил ранее. С Р.Шаховой его связывали не только долгие рабочие, но и дружеские отношения, и теперь будет тяжело без ее искренности и честности.

Нынешний руководитель администрации района Сергей Рубан отметил, что она никогда не забывала о своей малой родине: "Коми земля потеряла настоящего патриота, которая всего себя отдавала для того, чтобы жители республики и района жили лучше".

"Только одно может нас утешить – что Господь примет их. И Раиса Васильевна будет сверять нашу жизнь с тем, что она планировала. Избранная в Общественную палату от Государственного совета, она принципиально отстаивала интересы республики. Мы будем соответствовать тому, к чему она стремилась", - заявила зампредседателя регионального парламента Валентина Жиделева.

Председатель Общественной палаты Коми Галина Киселева отметила, что за короткий период членства Р.Шаховой в ОП РК она успела проявить "бойцовский характер" и принципиальную позицию по вопросам, которые она отстаивала. Коллег удивляло, что Р.Шахова старалась брать с собой младшего сына. "Куда же он без меня?" - сказала она накануне последней поездки Г.Киселёвой. Вот и на этот раз, отправляясь в свой отпуск по общественным делам, чтобы вручить стипендии лучшим ученикам района, она взяла Архипа с собой. Назад им уже не суждено было вернуться.

Начальник Управления противопожарной службы и гражданской защиты РК Александр Сыскин рассказал, что о смерти своей подчиненной он узнал одним из первых, буквально через полчаса после трагедии, ведь на устранении последствий аварии работали его сотрудники. Он отметил ее высокие профессиональные и человеческие качества.

Татьяна, представительница родительского комитета детского сада, в который ходил Архип, с теплотой вспомнила о погибшем сыне Р.Шаховой – Архипе: "Он был необычным, светлым и веселым ребенком. Наши дети знают, что ты стал ангелом".

После прощальных речей состоялось отпевание, которое провел коллега Р.Шаховой по Общественной палате Коми протоиерей Фёдор Федько. После чина он обратился к пришедшим попрощаться с призывом не прерывать общение с Раисой и ее сыном. И если при ее жизни оно было физическим, и выражалось в разговорах, поддержке, то теперь должно стать духовным и выражаться в заупокойных молитвах и памяти об этих светлых людях.

Сразу после этого все желающие проводить Р.Шахову и ее сына в последний путь поехали на Краснозатонское кладбище.

Раиса Шахова погибла, когда возвращалась из поездки в Усть-Куломский район, где от имени районного землячества вручила стипендии за особые заслуги в изучении коми языка как родного. Теперь эти стипендии будут носить ее имя.