Комиязычные школьники Усть-Куломского района будут получать стипендии им.Раисы Шаховой.

Такое решение приняли члены Усть-Куломского землячества.

Напомним, заместитель председателя землячества, член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее пятилетний сын погибли в ДТП на автодороге Сыктывкар-Троицко-Печорск вчера, 25 июня.

Раиса Шахова находилась в рабочей командировке в Усть-Куломском районе, где от имени Усть-Куломского землячества вручила именные стипендии за особые заслуги в изучении коми языка как родного.

"Ее последнее дело связано с вручением стипендий за наибольшие достижения коми языка в районе. Идея вручать стипендии принадлежит именно ей. Сумма за каждую стипендию немаленькая (3 тыс.рублей - ред), и она, не раздумывая, положила недостающую сумму из своих средств. Именно так она работала всегда – жертвуя собой, ради справедливости, ради региона, ради района. Думаю, правильным, вручать и на следующий год стипендии от нашего землячества, района, но носить они должно ее громкое имя", - сказал председатель землячества, член Совета Федерации Дмитрий Шатохин.

Кроме того, ей посвятят велопробег по Усть-Куломскому району, который должен пройти на 15 июля. "Идея пробега принадлежит именно ей, и она бы сильно расстроилась, если он бы не состоялся. Во время последней встречи в землячестве долго спорили, что должно быть на футболках участников велопробега. Теперь понимаем – на футболках должно быть фото Раисы", - отметил Д.Шатохин.

"Мы не можем поверить в то, что такая несправедливость случилась с самым справедливым человеком на коми земле, - сказал член СФ. - Мы искренне не понимали, когда она все успевает. Быть отличной мамой, журналистом, таким активным общественным деятелем. Ни одно дело в землячестве не проходило без ее идей и задумок. Встречи со студентами, с ветеранами Усть-Кулома, обращения о необходимости ремонта Усть-Куломских дорог. Все это она! С энергией, энтузиазмом, изюминкой".