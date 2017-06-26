Комиязычные школьники Усть-Куломского района будут получать стипендии им.Раисы Шаховой

26 июня 2017 года, 9:20 | Усть-Куломский

Комиязычные школьники Усть-Куломского района будут получать стипендии им.Раисы Шаховой.

Такое решение приняли члены Усть-Куломского землячества.

Напомним, заместитель председателя землячества, член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее пятилетний сын погибли в ДТП на автодороге Сыктывкар-Троицко-Печорск вчера, 25 июня.

Раиса Шахова находилась в рабочей командировке в Усть-Куломском районе, где от имени Усть-Куломского землячества вручила именные стипендии за особые заслуги в изучении коми языка как родного.

Pytaemsya-razvivat-turizm-v-raione.-Ona-ryadom.-Ona-tochno-znaet-chto-delat.jpg

"Ее последнее дело связано с вручением стипендий за наибольшие достижения коми языка в районе. Идея вручать стипендии принадлежит именно ей. Сумма за каждую стипендию немаленькая (3 тыс.рублей - ред), и она, не раздумывая, положила недостающую сумму из своих средств. Именно так она работала всегда – жертвуя собой, ради справедливости, ради региона, ради района. Думаю, правильным, вручать и на следующий год стипендии от нашего землячества, района, но носить они должно ее громкое имя", - сказал председатель землячества, член Совета Федерации Дмитрий Шатохин.

Ona-vsegda-lyubila-raion-i-hotela-sdelat-ghizn-v-nem-luchsche.jpg

Кроме того, ей посвятят велопробег по Усть-Куломскому району, который должен пройти на 15 июля. "Идея пробега принадлежит именно ей, и она бы сильно расстроилась, если он бы не состоялся. Во время последней встречи в землячестве долго спорили, что должно быть на футболках участников велопробега. Теперь понимаем – на футболках должно быть фото Раисы", - отметил Д.Шатохин.

"Мы не можем поверить в то, что такая несправедливость случилась с самым справедливым человеком на коми земле, - сказал член СФ. - Мы искренне не понимали, когда она все успевает. Быть отличной мамой, журналистом, таким активным общественным деятелем. Ни одно дело в землячестве не проходило без ее идей и задумок. Встречи со студентами, с ветеранами Усть-Кулома, обращения о необходимости ремонта Усть-Куломских дорог. Все это она! С энергией, энтузиазмом, изюминкой".

Organizator-veloprobega-Schahova-R.jpg

Комиинформ
  Ключевые слова: Раиса Шахова
  Рубрика: Общество
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:12 24.06.2017
Нужен ли каток на Стефановской площади в Сыктывкаре, решат горожане
19:27 23.06.2017
В Коми определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
12:00 23.06.2017
Сыктывкар: как изменится движение транспорта в День молодёжи


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления

Новости партнеров

Mondi запатентует уникальную коробку
Ноу-хау Mondi в сфере упаковочной индустрии помогает сохранять природу



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus