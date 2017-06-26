"Найди себя": учителя английского двух поколений

Героинями рубрики "Найди себя" стали учителя двух разных поколений. В распоряжении молодого педагога Анны Клюхиновой были все возможности для того, чтобы самой изучать английский и учить ему детей. Надежда Прядко начала работать еще в советской школе, когда до Великобритании и США было как до Луны.

Анна Клюхинова работает учителем английского шесть лет. Ее доступную и легкую подачу иностранного языка знают в сыктывкарских школах №№22 и 30. Причем, преподает она как для учащихся младших классов, так и для старшеклассников.

- Когда в вашей жизни появилась тяга к изучению языков?

- Это случилось еще в школе, когда я училась в лицее №1. Тогда мне нравился урок английского, его преподавала наша классная руководительница Екатерина Вячеславовна Головкина, которая до сих пор работает в том самом лицее. Она же организовала дополнительные курсы английского языка, на которые я с удовольствием ходила.

- Поступая в вуз, вы изначально ли хотели идти работать в школу?

- Выбрав Коми педагогический институт, я изначально понимала, что это подразумевает работу педагогом. После практики на 4 курсе, а потом и на 5, я поняла, что чувствую себя комфортно, мне нравится общаться с детьми, что могу их чему-то научить. Параллельно на 4-5 курсах я получала второе дополнительное образование: "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации". Но после практики в институте биологии, где нужно было переводить научные статьи про мхи и лишайники, я поняла, что быть письменным переводчиком монотонно и скучно. Мне не хватало живого общения. А в школе учишь не только ты, но и учишься сам, и учат тебя дети, так как дети сейчас современные, и надо всегда идти с ними в ногу.

- Расскажите, чем вам заполнилась студенческая жизнь. Какие возможности для вас открылись на языковом факультете? С какими трудностями вы столкнулись и что нового открыли для себя?

- Студенческая жизнь была настоящей работой. Приходилось очень много учить допоздна. Я ложилась в час, а то и в два часа ночи. Было тяжело, так как, во-первых, школьной программы и знаний было мало, во-вторых, английский язык - это не родной, а иностранный. На третьем курсе добавился еще и немецкий язык. Но, тем не менее, было интересно. Будучи студенткой факультета иностранных языков у меня была возможность побывать в Америке. По студенческой визе, по программе "Work and Travel", мы с подружкой отправились туда после 2 курса, затем повторили свое путешествие и после 3 курса.

- Сколько языков вы знаете? Как эти знания помогают вам в вашей жизни?

- Я знаю английский и немецкий. Но, так как немецкий я сейчас не практикую, он отошел на второй план: ушел, как говорится, в пассивный словарь. Знания языка, а в частности английского, который является международным, помогает не только в работе, но и на отдыхе. Когда путешествую за границу, чувствую себя свободно!

- Какие страны вы уже успели посетить? Каков был ваш первый опыт в разговорной практике английского языка?

- Первым местом была Америка, Вашингтон. Там я работала в одном очень хорошем ресторане, который находился на реке Потомак. Потому приходилось общаться не только с коллегами, но и с посетителями. Первое время было тяжеловато, так как в институте мы изучаем британский английский, а там преимущественно был американский английский, и первоначально возникали трудности в понимании речи - большие различия в произношении. Но в целом, я быстро преодолела языковой барьер.

Затем, в 2012 году, я была в Великобритании, в Лондоне, училась две недели в языковой школе "Malvern House". В качестве туриста я практиковала свой английский в Турции и Кипре.

- Помните ли вы свой первый урок? Расскажите, как это было.

- Первый урок был в 10 классе. Было жутко страшно прийти после института сразу к таким взрослым деткам. Я хорошо подготовилась и написала подробный конспект. Когда я пришла и начала урок на английском, спрашивая о прошлых летних каникулах, ребята посмотрели на меня и спросили: "А вы что, по-английски с нами будете общаться?" Было весело!

- Не жалеете, что стали учителем? Были моменты, когда хотелось все бросить?

- О своем выборе никогда не жалела. Чувствуешь себя полезной, учишь, даешь знания, делишься опытом. И взамен получаешь результат, хорошие баллы выпускников на ЕГЭ, например. Особенно приятно, когда видишь в глазах учеников, что им не безразличен язык.

Вторая героиня "Найди себя" начинала преподавать английский еще в СССР, задолго до появления интернета, вывесок на иностранном языке, а музыкальные записи и книги на английском были дефицитом. Педагогический стаж Надежды Прядко – 37 лет. Почти все это время она проработала в школе №14, сейчас известной как Гимназия им.А.С.Пушкина.

- Надежда Михайловна, почему вы выбрали английский язык и профессию педагога? Ведь тогда он не был настолько распространен.

- Английский язык я полюбила еще в школе, где меня учили великолепные учителя. С детства мечтала стать учителем. Моя мама предопределила выбор будущей профессии, она была учителем начальных классов. Когда в старших классах встал вопрос куда поступать, я решила пойти на инфак. Для этого все силы направила на интенсивное изучение предмета: это был школьный факультатив, занятия с репетитором и в городской малой академии. К сожалению, в институте у нас не было таких возможностей, которые имеются у нынешних студентов. В то время не было широких международных контактов, не было обменов студентов, подготовки специалистов за рубежом. Сейчас все это есть. В советское время знание языка было окном в мир, через который мы могли понять глубину языка, особенности культуры и историю других стран.

- Помните свой первый урок?

Свой педагогический путь я начинала в одном из поселков республики. В то время была система распределения, я попала в Княжпогостский район. К первому уроку тщательно готовилась, волновалась, хотелось дать как можно больше интересной информации. Ведь, как у всех молодых, за плечами, кроме практики, не было никакого опыта. Для детей 4 класса мой предмет был новым. Когда увидела глаза ребят, которые ждали новых открытий, успокоилась.

- Все же большая часть вашей жизни связано со школой №14…

- В 1984 году я пришла в школу №14, которая одной из первых в республике ввела раннее обучение английскому языку. Непререкаемым авторитетом для меня была завуч по английскому Татьяна Григорьевна Смирнова. Она была моим наставником и помощником в методическом плане, она приобщала нас к новым, современным методам обучения, учила осваивать разнообразные формы уроков. Именно при Татьяне Григорьевне стали зарождаться традиции проведения праздников англоговорящих стран, оживилась внеклассная работа, учащиеся успешно выступали в конкурсах и олимпиадах по английскому языку.

Во внеурочной работе ребята были увлечены различными видами деятельности: инсценированием и драматизацией, разучиванием песен на изучаемом языке, оформлением стенгазет, участием в концертах, фонетических конкурсах. Ее опыт принес огромную пользу учебному процессу.

- Вы сами помогаете молодым специалистам?

Наши педагоги оказывают помощь студентам 4-5 курсов, проходящим в гимназии педагогическую практику. Во время практики я провожу открытые уроки и консультации для будущих педагогов, знакомлю с ведением документации, обучаю составлению планов-конспектов уроков и внеклассных мероприятий.

- Что можете пожелать начинающим учителям?

- Наша профессия достойна уважения. Каждый учитель старается вложить частицу своего сердца в каждого ученика. Эта работа требует постоянной учебы, творчества, самоотдачи. Никогда не следует забывать старую истину – учитель живет до тех пор, пока он учится. Поэтому в наше время учителю особенно необходимо "в просвещении быть с веком наравне".

Информационно-коммуникационные технологии становятся частью нашей работы. Процессы, происходящие в современном мире, создают стимул для изучения иностранного языка. И знание языка - это сейчас не только культурная, но и экономическая потребность. Современному специалисту невозможно расти без ознакомления с зарубежными новинками в экономике, бизнесе и науке. Это мы пытаемся донести до наших учеников. Сейчас они совсем другие, очень мобильные, практичные, быстро осваивают новые технологии. Учащихся больше привлекают активные формы и методы, которые заставляют мыслить, искать ответы, лично разбираться в фактах, событиях и явлениях действительности.

Самое главное в нашей работе – любить детей и принимать их такими, какие они есть, важно помнить себя в детстве, тогда будут понятны многие проблемы.

Молодым людям, кто собирается стать учителем, надо помнить, что самоотдача и бескорыстие - это качества педагога по призванию. Быть учителем – это значит нести ответственность за все сделанное.