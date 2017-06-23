В Куратово вспомнят Куратова

2 июля в селе Куратово Сысольского района Республики Коми состоится республиканский праздник поэзии и народного творчества "Менам муза". Праздник посвящён основоположнику коми литературы, поэту, ученому Ивану Куратову и проводится на его малой родине, в селе Куратово ежегодно.

Как сообщает пресс-служба Минкульта РК, празднику куратовской поэзии – почти сорок лет. Впервые такое торжество состоялось в мае 1978 года в рамках Куратовских чтений.

Откроет праздник традиционное чествование памяти Ивана Куратова и возложение цветов к его памятнику. Затем гости и творческие коллективы в рядах "Пöгöдьдя" прошествуют к музею-усадьбе литературных героев И. Куратова.

На площадке перед музеем пройдет песенно-поэтический концерт "Сыктыв горыс кылö гора" с участием писателей Республики Коми, самодеятельных творческих коллективов Сысольского района, а также ансамблей из г. Коряжмы Архангельской области и Республики Чувашия. Продолжит праздник межрайонный конкурс чтецов "Звуки северной лиры".

В музее литературных героев Ивана Куратова гостям праздника предложат экскурсионную программу "Кöч Закар да Марина сьöлöм вылын öнi на..." (Марина и Захар на сердце до сих пор), мастер-классы по ткачеству поясов и набойке ткани. Здесь же пройдёт премьера видеофильма "Многоцветие узоров".

Творческая площадка "Кыдза видз" (Берёзовая поляна) порадует участников вернисажем банных веников и деревом желаний. Организаторы покажут, как рисовать картины на берёзовых спилах и плести венки "Ок и мича юркытш", посвятят в тайные особенности хороводного действа у берёзы.

Для детей и взрослых будет интересна игровая площадка "Сиктса тöждъяс" (Сельские заботы). Участников погрузят в атмосферу сельского быта, где важны ум и сноровка. Здесь же пройдут народные состязания с использованием элементов сельского труда.

Квест-игра охватит самый познавательный маршрут села Куратово. В рамках квеста запланированы посещение памятника Ивану Куратову, историческая конкурсно-игровая программа "Куратовы из села Куратово", экскурсия "Кöч Закар ордын" по музею литературных героев, арт-встреча "Тöдса йöзкöд аддзысьöм", литературный починок и экологическая мастерская "Ковтöм колас".

В течение праздника будет работать выставка декоративно–прикладного творчества мастеров-умельцев Сысольского района. Традиционно организуются качели и общие хороводы. В завершение праздника проводится молодёжная этнодискотека.

Организаторами праздника выступают ГАУ РК "Центр народного творчества и повышения квалификации", Союз писателей Республики Коми, управление культуры администрации муниципального района "Сысольский", управление образования администрации муниципального района "Сысольский" при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.