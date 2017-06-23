В 2017 году вузы Коми выпустят более 600 потенциальных учителей

Общее число выпускников по направлению "Образование" в 2017 году в Республике Коми составит более 600 человек. По поручению главы Коми Сергея Гапликова правительство региона проводит планомерную работу по кадровому обеспечению отрасли образования.

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми создало Совет по кадровому обеспечению отрасли "Образования" Республики Коми, разработало "дорожную карту" на 2017- 2021 годы, ведется работа по созданию сети учебно-методических объединений, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщила на заседании Правительства Республики Коми заместитель председателя Правительства – министр образования, науки и молодежной политики региона, в Коми сформирована многоуровневая система профессионального образования, осуществляющая подготовку и переподготовку педагогических кадров и включающая в себя 3 профессиональных образовательных организации, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина и Коми республиканский институт развития образования.

Общее число выпускников укрупненной группы подготовки "Образование" в 2017 году составит более 400 человек по очной форме обучения и более 200 человек по заочной форме обучения.

Несмотря на реализацию программ подготовки педагогов, в республике с учетом "старения" педагогических кадров, а также сохранением потребности в воспитателях, учителях иностранного языка, математики, начальных классов, необходимо привлечение молодых специалистов в отрасль.

Так, учителя со стажем работы свыше 20 лет – основная кадровая составляющая системы образования, это 61% от общего числа учителей школ.

Стаж работы до 5 лет имеют всего 15% учителей, от 5 до 10 – 9%, от 10 до 20 – 15 %.

Наибольшая потребность в учителях на 2017/2018 год существует в Сыктывкаре, Ухте, Сыктывдине, в воспитателях – в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе.

Ежегодный прием будущих педагогов по основным специальностям в средние и высшие профессиональные учебные заведения республики в количественном отношении соответствует потребностям образовательных организаций. Однако фактическое прибытие молодых специалистов в образовательные организации не покрывает всей потребности в педагогических кадрах.

На начало 2016-2017 учебного года в муниципальные общеобразовательные организации прибыло 179 молодых специалистов.