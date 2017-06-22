Горячее питание школьников начальных классов и учебники в Коми останутся бесплатными

22 июня 2017 года, 8:50 |
Фото Антона Пархачёва и из архива ИА "Комиинформ"

Ученики 1 – 4 классов всех школ Коми обеспечены горячим питанием за счет республиканского бюджета. Об этом на заседании кабмина региона напомнила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова.

"По поручению главы Коми Сергея Гапликова эти средства сокращаться не будут. Вместе с тем требуется устранение предписаний в части эпидемиологического и кадрового обеспечения пунктов организации питания", - сообщила Н.Михальченкова.

Приоритетным направлением остается обеспечение всех школьников бесплатными учебниками за счет республиканского бюджета. Часть пособий уже доставлена в учебные заведения.

"Все образовательные организации должны быть подключены к интернету. Есть ряд вопросов по качеству сети и доступности. Мы просим муниципалитеты взять на контроль и скорость, и наличие сети. Подготовлены рекомендации по возможностям расширения доступа к интернету, которыми необходимо руководствоваться", - рассказала зампред правительства.

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Еще одним важным направлением подготовки к новому учебному году является безопасная перевозка детей. За последние три года с участием партнеров закуплено 158 автобусов.

В этом году компания "Лукойл" выделилf 15 млн. рублей на покупку десяти школьных автобусов. Кроме того, региональное министерство отправило заявку федеральным коллегам на приобретение за счет федеральных средств еще 14 машин.

Илья Баканов
  Ключевые слова: школы, образование, интернет
  Рубрика: Общество
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