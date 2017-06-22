Горячее питание школьников начальных классов и учебники в Коми останутся бесплатными

Ученики 1 – 4 классов всех школ Коми обеспечены горячим питанием за счет республиканского бюджета. Об этом на заседании кабмина региона напомнила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова.

"По поручению главы Коми Сергея Гапликова эти средства сокращаться не будут. Вместе с тем требуется устранение предписаний в части эпидемиологического и кадрового обеспечения пунктов организации питания", - сообщила Н.Михальченкова.

Приоритетным направлением остается обеспечение всех школьников бесплатными учебниками за счет республиканского бюджета. Часть пособий уже доставлена в учебные заведения.

"Все образовательные организации должны быть подключены к интернету. Есть ряд вопросов по качеству сети и доступности. Мы просим муниципалитеты взять на контроль и скорость, и наличие сети. Подготовлены рекомендации по возможностям расширения доступа к интернету, которыми необходимо руководствоваться", - рассказала зампред правительства.

Еще одним важным направлением подготовки к новому учебному году является безопасная перевозка детей. За последние три года с участием партнеров закуплено 158 автобусов.

В этом году компания "Лукойл" выделилf 15 млн. рублей на покупку десяти школьных автобусов. Кроме того, региональное министерство отправило заявку федеральным коллегам на приобретение за счет федеральных средств еще 14 машин.