Сыктывкарцев призвали осознанно высадить на клумбах символ воинской доблести и славы

Сыктывкарцев и гостей столицы Коми, оказавшихся 13 апреля в 16 часов в центре города, призвали осознанно высаживать на своих клумбах и садовых участках символ воинской доблести и славы – Георгиевскую ленту в виде бархатцев.

Так общественная организация "Женщины Сыктывкара" продолжила свою традиционную акцию, проводимую пятый год, а также присоединилась к инициативе главы региона Сергея Гапликова посвятить 2017-ый Году добрых дел.

Активисты стартовали от площадки под часами у Центрального городского бассейна. Оттуда они разошлись к ЦУМу, Детскому миру и по улице Коммунистической, раздавая семена оранжево-черных цветов прохожим в рамках акции "Живая Георгиевская лента".

Как отметила в беседе с корреспондентом "Комиинформа" председатель организации Галина Лапшина, сыктывкарцы всегда реагируют на эту акцию хорошо. С прошлого года к ней присоединились и женсоветы городов и районов республики.

"Обращаюсь ко всем жителям города: это очень добрая акция, не требующая особых усилий. Многие из нас любят цветы, землю, свои дачи. Поэтому хочу, чтобы, получив семена, в преддверии 9 мая люди высадили бархатцы осознанно, как символ Победы, воинской доблести и славы", - подчеркнула Галина Лапшина.