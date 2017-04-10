Галина Лапшина: "Добрые дела необходимо совершать не ради отчетов, а по велению сердца"

Добрые дела необходимо совершать не ради отчетов, а по велению сердца. Если каждый из нас откликнется и сделает хоть маленькое, но доброе дело, мир станет немного теплее и лучше.

Так прокомментировала инициативу главы Коми Сергея Гапликова посвятить 2017-й год добрым делам председатель общественной организации "Женщины Сыктывкара", член ОП РК и депутат Совета города Галина Лапшина.

"Есть такая прекрасная песня, одна из строчек которой мне особенно по душе: "Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо…". Хотим, чтобы добра в мире становилось больше. Не только в реальной жизни, но и в интернете, в том числе. Чтобы, заходя на сайты, мы видели меньше рекламы и больше чего-то доброго", - поделилась Г.Лапшина, подчеркнув, что полностью поддерживает инициативу руководителя региона.

"Женщины Сыктывкара" готовы пополнить "копилку" своих добрых дел уже на днях. В столице Коми стартует акция "Живая георгиевская лента", приуроченная ко Дню Победы.

Волонтеры выйдут на улицы города и будут раздавать прохожим пакетики с семенами оранжево-черных бархатцев – цветов, символизирующих военную доблесть и славу.

Напомним, сегодня на встрече с членами Общественной палаты региона глава Коми Сергей Гапликов выступил с инициативой проведения 2017-го под знаком Года добрых дел.