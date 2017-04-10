Глава Коми предложил провести 2017 год под знаком добрых дел

Глава Коми Сергей Гапликов выступил с инициативой проведения 2017-го под знаком Года добрых дел.

Соответствующее предложение он озвучил только что - на встрече в Администрации главы с членами Общественной палаты региона, передает корреспондент "Комиинформа".

"Вы для меня - лидеры общественного мнения в республике. Поэтому хочу с вами поделиться идеей. Считаю необходимым провести этот год под знаком добрых дел. Имею в виду самые разные народные и общественные проекты, которые были бы нацелены на помощь ближним", - отметил Сергей Гапликов.

По его словам, это могут быть не обязательно большие, но и малые дела. Масштаб значения не имеет. Главное - оказать помощь адресно тем, кто в ней нуждается. Либо - провести общенародные мероприятия: благотворительные концерты, поэтические марафоны, тотальные субботники и т.п

Особо руководитель региона призвал поддержать эту идею представителей духовенства, которые могли бы на регулярной основе объезжать города и районы с проповедями для выполнения миссии духовного воспитания северян.

"Помните, как в былые времена: если боль - то общая, если радость - то тоже совместная", - высказался глава. И привёл пример из своего детства, проведённого в Азии, где дом для соседа строили всей деревней, в случае проблем одного жителя оказывали ему массовую помощь, храмы строили всем миром.

"Недавно молодежь республики объединилась в душевном порыве и провела серию акций в поддержку нашей землячки Юлии Самойловой. Вот я об этом. О добрых делах для конкретного человека, для определённой категории граждан или для всего населения республики", - уточнил Глава.

Собравшиеся - члены палаты - поддержали его единогласно и выразили намерение активно подключиться к проведению в Коми Года добрых дел.