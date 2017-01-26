Верховный суд РФ временно закрыл вопрос о поиске и добыче золота в "Югыд ва"

25 января 2017 года, 17:46 |
Фото Антона Пархачёва и из архива ИА "Комиинформ"

На пресс-конференции, посвященной старту Года экологии в России, первый заместитель промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Коми Роман Полшведкин объяснил, что происходило с изменением границ национального парка "Югыд ва" и развеял опасения экологов по поводу промышленного освоения заповедной территории.

По словам замминистра, исторически сложилось, что туда вошли территории хозяйствующих субъектов, которые вели разведку полезных ископаемых, в том числе золота, еще до образования национального парка. Из положения, которое описывало границы "Югыд ва", эти территории были исключены. В свою очередь, добывающие компании на законных основаниях имеют лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, выданные на уровне Российской Федерации, то есть работают легитимно.

"Верховный суд РФ отменил положение о национальном парке, которое устанавливало границы, а не запретило им там работать. Соответственно, раз режим национального парка не позволяет им там работать, должно последовать решение о нахождении там производства. Сейчас есть отсрочка исполнения решения до сентября 2017 года. Очевидно, что компания зимой не сможет вывезти оборудование. Посмотрим, как оно будет исполняться", - сообщил Р.Полшведкин.

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В последние три года работы по разведке золота приостановлены, оборудование законсервировано. Все процессы происходят в рамках правового поля.

"Если будут какие-то законодательные или иные изменения, снова будет рассматриваться вопрос, продолжать им работать или нет. Кстати, компания имеет вполне неплохой инвестпроект. Он был перепроектирован, в том числе с учетом природоохранного законодательства и требованиями общественности", - добавил замминистра.

***В рамках Года экологии агентство "Комиинформ" запустил проект "Эко-Коми", основная цель которого – привлечение общественного внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической среде.

В рамках проекта компании, деятельность которых в той или иной степени связана с воздействием на окружающую среду, могут рассказывать о том, какие мероприятия, направленные на улучшение природоохранной деятельности и восполнение ресурсов природной среды, планируются к реализации.

Илья Баканов
Ключевые слова: Югыд ва, промышленность, природа, золото
Рубрика: Экология
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Комментарии (4)

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    Лилиям
    25.01.2017 (19:55)
    0
    Миленькие экологи, смелее и настойчивее защищайте природные богатства Республики!!! За время перестройки так много лесов уничтожено, реки обмелели, а раньше русла их постоянно очистились. Надеемся на вас!
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    До сентября...
    25.01.2017 (21:5)
    -2
    Это означает, что до сентября они продолжают работы...
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    Меня зовут
    26.01.2017 (00:13)
    0
    Кто-нибудь понял речь Полшведкина?
    Нельзя,но если очень захочется, то можно?
    А что в положении об охраняемых природных территориях, тоже такая мутотень?
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    Айно
    26.01.2017 (07:37)
    0
    Что за ерунда,нечего вообще лезть в природу,тем более заповедник.Гайзер туда руку тянул,всё мало было.Я думала,что всё,закрыта тема,да нет.Если там золото,то это никого не остановит,государство прикажет и будут добывать.За золото будут убивать друг друга.

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