Верховный суд РФ временно закрыл вопрос о поиске и добыче золота в "Югыд ва"

На пресс-конференции, посвященной старту Года экологии в России, первый заместитель промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Коми Роман Полшведкин объяснил, что происходило с изменением границ национального парка "Югыд ва" и развеял опасения экологов по поводу промышленного освоения заповедной территории.

По словам замминистра, исторически сложилось, что туда вошли территории хозяйствующих субъектов, которые вели разведку полезных ископаемых, в том числе золота, еще до образования национального парка. Из положения, которое описывало границы "Югыд ва", эти территории были исключены. В свою очередь, добывающие компании на законных основаниях имеют лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, выданные на уровне Российской Федерации, то есть работают легитимно.

"Верховный суд РФ отменил положение о национальном парке, которое устанавливало границы, а не запретило им там работать. Соответственно, раз режим национального парка не позволяет им там работать, должно последовать решение о нахождении там производства. Сейчас есть отсрочка исполнения решения до сентября 2017 года. Очевидно, что компания зимой не сможет вывезти оборудование. Посмотрим, как оно будет исполняться", - сообщил Р.Полшведкин.

В последние три года работы по разведке золота приостановлены, оборудование законсервировано. Все процессы происходят в рамках правового поля.

"Если будут какие-то законодательные или иные изменения, снова будет рассматриваться вопрос, продолжать им работать или нет. Кстати, компания имеет вполне неплохой инвестпроект. Он был перепроектирован, в том числе с учетом природоохранного законодательства и требованиями общественности", - добавил замминистра.

***В рамках Года экологии агентство "Комиинформ" запустил проект "Эко-Коми", основная цель которого – привлечение общественного внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической среде.

В рамках проекта компании, деятельность которых в той или иной степени связана с воздействием на окружающую среду, могут рассказывать о том, какие мероприятия, направленные на улучшение природоохранной деятельности и восполнение ресурсов природной среды, планируются к реализации.