В Сыктывкаре "волшебно" взлетели цены на такси

9 января 2017 года, 12:35 | Сыктывкар
http://v-kurse.ru

Первый рабочий день в новом году принес сыктывкарцам, предпочитающим передвигаться на такси, неприятный сюрприз — тарифы выросли почти в два раза по сравнению с теми, что были установлены в прошлом году. Вместо привычных 70-ти рублей поездка на такси сыктывкарцам теперь обходится в 135 рублей.

Этому удивлены были не только пассажиры, но и сами водители, для которых, впрочем, такие изменения оказались более приятными.

Напомним, в новогодние каникулы уже отмечался рост цен на такси. Но тогда он был обоснованным, так как амортизация автомобиля в мороз выходит гораздо дороже. Логично было бы предположить, что при повышении температуры воздуха на улице вернутся и прежние тарифы.

"Виновника" нынешнего повышения тарифов найти не удалось.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации одной из городских служб такси, стоимость заказа формируется по тарифам перевозчиков, сама же служба оказывает только информационные услуги, являясь центром обработки звонков. Перевозчиками же являются владельцы автомобилей.

Сами таксисты тоже отрицают, что они со своей стороны могут как-то повлиять на расценки, так как ездят по тарифам, установленным в службе такси, к которой прикреплены. Сформированную стоимость заказа они видят уже в момент принятия этого заказа.

Светлана Быковская
Ключевые слова: такси, перевозки, коми
Рубрика: Экономика
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Комментарии (9)

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    Слава
    9.01.2017 (12:52)
    3
    Так и должно быть. Средняя стоимость должна составлять 100 рублей. А то тут уже подраслабились. Жизнь дорожает, цены на бензин тоже по сравнению с прошлыми годами. Да и плотность машин большая. Плюс через каждые 150-200 м светофор. Которые не настроены толком. Трогаешься на зеленый, а через 200 м уже красный. Где тут будет пропускная способность? Хоть бы раз кто замерил и настроил их.
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    Ирина
    9.01.2017 (13:16)
    3
    Сегодня заплатила из Эжвы 240 рублей!!!! А ездила раньше за 160,170!
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    Ltl
    9.01.2017 (13:18)
    1
    А вот такие мы жлобы! Мы тоже хотим олигархами стать!
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    Чего?
    9.01.2017 (13:18)
    2
    170 рублей от торг цента макси до центра - так и должно быть?
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    Пассажир
    9.01.2017 (13:20)
    2
    Вчера из-за длительной задержки рейса в Москву пришлось много ездить на такси по одному и тому же маршруту. Динамика цен убойная:в 7 утра 130 р., в 13 час. - 145 руб., в 16 час.-160 руб. Телефон 288882
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    Не зовут
    9.01.2017 (13:25)
    1
    В два раза меньше нищебродов катается на такси, это же просто праздник какой-то
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    Меня зовут
    9.01.2017 (13:26)
    2
    Какие 100 руб? Обоснуйте стоимость проезда с орбиты до детской пол-ки №3 в 130руб?
    1. расстояние - 1-1,5 км.
    2. по пути - ни одного светофора
    • Ответить
      Мозай
      9.01.2017 (13:47)
      0
      1. Под вашим подъездом машина не стоит, доехать до вашего адреса тоже надо
      2. Несмотря на то что пассажиров предупреждают о времени подачи машины, собираться народ начинает только после уведомления о том что машина подъехала (ну естественно, это же бесплатное время, можно не торопиться, за какието 10 минут водитель не обеднеет)
      3. В прошлом году поднятие цен на бензин было 4 раза. Доехать например в Эжву это 60 рублей только на бензин, ну и 30 минут времени. Но ведь все хотят за 120-150 до Эжвы доехать
      4. В стоимость поездки входит стоимость диспетчерских услуг, а это до 23 рублей с сотни.
      5. На машинках все хотят чтобы их возили на иномарках, а запчасти для них как бы в долларах, как бы не дешево
      6. по 20 рублей с носа это как раз соточка на автобус, для желающих впихнуться в одну машниу в пятером (ну ведь попути)
      7. А еще вопрос кто с собой на работу носит инструменты (купленные на свои деньги) стоимостью от 200 - 300 тыс рублей, для того чтобы эту самую работу делать. А таксисты в большей части именно это и делают, выполняя заказы на личных авто.
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      Олег
      9.01.2017 (13:49)
      0
      Так не нравиться, не езди ) Есть автобусы, которые довезут от Орбиты до 3 пол-ки за 20 руб. )

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