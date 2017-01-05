В Сыктывкаре из-за мороза поднялись цены на такси
5 января 2017 года, 13:15 | Сыктывкар
В Сыктывкаре службы такси из-за морозов подняли цены на проезд. Подорожание в среднем за поездку сегодня составляет 30 рублей.
Так, если раньше стоимость по определенному маршруту обходилась в 110 рублей, то сегодня уже 140, на другом маршруте - с 70 рублей цены за поездку поднялись до 105 рублей.
Как отмечают администраторы, причиной повышения стал мороз. Напомним, с утра столбик термометра в Сыктывкаре опустился ниже 36С. Некоторые автомобили в морозы не заводятся и не выходят на линию. Кроме того, в холодную погоду уходит больше топлива, соответственно, амортизация автомобиля обходится дороже.
Светлана Быковская
Рубрика: Экономика
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Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
Комментарии (5)
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по Республике Коми?Они наверное праздную новый год. Подорожание услуги на 30 процентов это возможно только в России.Вот такая у нас рыночная экономика.