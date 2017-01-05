В Сыктывкаре из-за мороза поднялись цены на такси

В Сыктывкаре службы такси из-за морозов подняли цены на проезд. Подорожание в среднем за поездку сегодня составляет 30 рублей.

Так, если раньше стоимость по определенному маршруту обходилась в 110 рублей, то сегодня уже 140, на другом маршруте - с 70 рублей цены за поездку поднялись до 105 рублей.

Как отмечают администраторы, причиной повышения стал мороз. Напомним, с утра столбик термометра в Сыктывкаре опустился ниже 36С. Некоторые автомобили в морозы не заводятся и не выходят на линию. Кроме того, в холодную погоду уходит больше топлива, соответственно, амортизация автомобиля обходится дороже.