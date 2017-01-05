В Сыктывкаре из-за мороза поднялись цены на такси

5 января 2017 года, 13:15 | Сыктывкар
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В Сыктывкаре службы такси из-за морозов подняли цены на проезд. Подорожание в среднем за поездку сегодня составляет 30 рублей.

Так, если раньше стоимость по определенному маршруту обходилась в 110 рублей, то сегодня уже 140, на другом маршруте - с 70 рублей цены за поездку поднялись до 105 рублей.

Как отмечают администраторы, причиной повышения стал мороз. Напомним, с утра столбик термометра в Сыктывкаре опустился ниже 36С. Некоторые автомобили в морозы не заводятся и не выходят на линию. Кроме того, в холодную погоду уходит больше топлива, соответственно, амортизация автомобиля обходится дороже.

Светлана Быковская
Ключевые слова: цены, такси, Сыктывкар, коми
Рубрика: Экономика
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Комментарии (5)

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    сыктывкарец
    5.01.2017 (13:33)
    0
    на автобусе хорошо ехать. Спасибо им.
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    ь
    5.01.2017 (13:40)
    1
    А где Управление Федеральной антимонопольной службы
    по Республике Коми?Они наверное праздную новый год. Подорожание услуги на 30 процентов это возможно только в России.Вот такая у нас рыночная экономика.
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    Злой
    5.01.2017 (13:53)
    0
    Службы такси могут объяснить, с какого перепуга цены на поездку в ближний пригород поднялись по сравнению с прошлой зимой на полсотни , а то и больше, сразу?Вы же тупо теряете клиентов, требуя за 7-8 минут езды от 200 рублей и выше.В прошлом году регулярно ездили мы на такси, в этом пешком ходим.
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      не кипешуй
      5.01.2017 (14:12)
      0
      в усть-куломе уже в прошлом году 200 р. по селу было за 5 мин езды.Особо жадный молодой на синем рено
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    Ltl
    5.01.2017 (13:59)
    0
    Да и в Инте тоже, где было 80руб. , стало 125 руб.

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