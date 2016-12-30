"Мы рядом": ТОП-5 событий уходящего года 

"Комиинформ" вспоминает о самых значимых моментах нашего проекта для людей с инвалидностью "Мы рядом", стартовавшего в этом году к 20-летию главного информагентства республики. Редакция составила ТОП-5 событий проекта в уходящем году.

Участница проекта "Мы рядом" Настя Гелета перенесла тяжелую операцию в Москве

С помощью проекта удалось собрать порядка 200 тысяч рублей для маленькой участницы проекта Насти Гелета. У девочки детский церебральный паралич.

Осенью малышку прооперировали в ортопедическом отделении ФБГУ ФБ МСЭ Минтруда России. Медики отмечают улучшение ее состояния. Семья готовится к долгому периоду реабилитации.

Выставка картин "Лики добра" особой сыктывкарской художницы Анастасии Лабецкой открылась в Москве

Участница проекта - особая художница Анастасия Лабецкая из Сыктывкара запомнит уходящий год. Впервые ее работы увидели москвичи и гости столицы.

В нотно-музыкальной библиотеке им П.И. Юргенсона в Москве открылась необычная выставка, которую ее организаторы назвали "Лики добра". Авторы всех экспонированных на ней работ – девушки с ДЦП: Анастасия Лабецкая и Елена Проценко из Мурманской области.

Выставка продлится до конца января. Несколько работ девушек уже приобрели вип-персоны и звезды.

Акция "Комиинформа" для людей с инвалидностью: звонкий смех, преодоление страхов и чувство невесомости

"Букет" самых разных эмоций испытали вчера участники проекта для людей с инвалидностью "Мы рядом", а вместе с ними журналисты "Комиинформа", волонтеры, общественники и работники сыктывкарского бассейна "Орбита". Здесь звучал искренний смех, здесь преодолевали страхи, развивали уверенность в себе, наслаждались водой и чувством невесомости.

В рамках проекта мы пригласили в бассейн тех, кто не плавал очень давно, мечтал осуществить это, но все никак не решался. Некоторые участники акции преодолели страхи и продолжили заниматься плаванием самостоятельно.

Сыктывкарка, пожелавшая остаться неизвестной, купила участнице проекта "Мы рядом" ступеньки для ванной

Доброе дело для Галины Коровиной стало маленьким предновогодним чудом. За рекордно короткий срок удалось помочь девушке, обратившейся к сыктывкарцам за помощью.

В редакцию "Комиинформа" и непосредственно к куратору проекта для людей с инвалидностью "Мы рядом" поступило около десяти предложений помочь 24-летней сыктывкарке с ДЦП. Люди готовы были лично приобрести и доставить такие нужные девушке ступеньки с поручнями для ванной.

Мы связались с первым автором письма, и желание Гали исполнилось. Сыктывкарка, пожелавшая остаться неизвестной, приобрела и подарила этой хрупкой девушке специальное приспособление, при помощи которого она сможет самостоятельно управляться в ванной комнате.

"Мы рядом" пополнился новыми удобными сервисами. Для читателей и участников проекта мы подготовили полезную информацию о налогах, мерах социальной поддержки, развитии спорта для людей с особыми потребностями здоровья, а также все о том, как и где получить техсредства реабилитации.

Впереди - большая работа: сервисы будут пополняться, и первым обновлением в новом году станет вкладка с полезной литературой.

Кроме того, в спецразделе появилась активная кнопка для связи с редакцией. По интересующим вопросам вы можете написать на общий адрес support@komiinform.ru или же непосредственно куратору проекта - yaroslava@komiinform.ru.