Сыктывкарка, пожелавшая остаться неизвестной, купила участнице проекта "Мы рядом" ступеньки для ванной
За рекордно короткий срок удалось помочь девушке, обратившейся к сыктывкарцам за помощью сегодня утром.
В редакцию "Комиинформа" и непосредственно к куратору проекта для людей с инвалидностью "Мы рядом" поступило около десяти предложений помочь 24-летней сыктывкарке Галине Коровиной. Люди готовы были лично приобрести и доставить такие нужные девушке ступеньки с поручнями для ванной.
Мы связались с первым автором письма, и желание Гали исполнилось уже сегодня. Сыктывкарка, пожелавшая остаться неизвестной, приобрела и подарила этой хрупкой девушке специальное приспособление, при помощи которого она сможет самостоятельно управляться в ванной комнате.
Напомним, у Гали — ДЦП. Она перенесла три операции на ноги, и сейчас передвигается при помощи костылей. Сыктывкарка живет с мамой и незрячим супругом.
Основная проблема в быту для девушки - принятие ванны. Сейчас забраться в нее Гале помогает или муж, которому дается это непросто, или мама, которой с каждым годом делать это все сложнее.
Семья обратилась в проект "Мы рядом". Приспособление стоит немного – около четырех тысяч рублей, однако на счету этой семьи каждый рубль.
Сыктывкарцы от всей души благодарят неизвестного жертвователя.
"Я даже представить не могла, что так бывает, - поделилась Галина. - Для меня это действительно помощь. Теперь буду учиться управляться с этими ступеньками, потихоньку. Большое спасибо. Здоровья вам и добра!".
Анкеты участников проекта "Мы рядом" можно посмотреть здесь. По всем вопросам можно обращаться к куратору проекта, написав письмо на электронную почту yaroslava@komiinform.ru или через соцсети.
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