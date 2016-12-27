Сыктывкарка, пожелавшая остаться неизвестной, купила участнице проекта "Мы рядом" ступеньки для ванной

За рекордно короткий срок удалось помочь девушке, обратившейся к сыктывкарцам за помощью сегодня утром.

В редакцию "Комиинформа" и непосредственно к куратору проекта для людей с инвалидностью "Мы рядом" поступило около десяти предложений помочь 24-летней сыктывкарке Галине Коровиной. Люди готовы были лично приобрести и доставить такие нужные девушке ступеньки с поручнями для ванной.

Мы связались с первым автором письма, и желание Гали исполнилось уже сегодня. Сыктывкарка, пожелавшая остаться неизвестной, приобрела и подарила этой хрупкой девушке специальное приспособление, при помощи которого она сможет самостоятельно управляться в ванной комнате.

Напомним, у Гали — ДЦП. Она перенесла три операции на ноги, и сейчас передвигается при помощи костылей. Сыктывкарка живет с мамой и незрячим супругом.

Основная проблема в быту для девушки - принятие ванны. Сейчас забраться в нее Гале помогает или муж, которому дается это непросто, или мама, которой с каждым годом делать это все сложнее.

Семья обратилась в проект "Мы рядом". Приспособление стоит немного – около четырех тысяч рублей, однако на счету этой семьи каждый рубль.

Сыктывкарцы от всей души благодарят неизвестного жертвователя.

"Я даже представить не могла, что так бывает, - поделилась Галина. - Для меня это действительно помощь. Теперь буду учиться управляться с этими ступеньками, потихоньку. Большое спасибо. Здоровья вам и добра!".

Анкеты участников проекта "Мы рядом" можно посмотреть здесь. По всем вопросам можно обращаться к куратору проекта, написав письмо на электронную почту yaroslava@komiinform.ru или через соцсети.