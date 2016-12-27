Сыктывкарка с инвалидностью попросила помощи через проект "Мы рядом"

Сыктывкарка Галина Коровина обратилась в редакцию "Комиинформа" и попросила помощи через наш проект "Мы рядом" для людей с инвалидностью. Девушке очень нужно специальное приспособление для ванной команты - ступеньки с поручнями.

Гале 24 года. Ее диагноз – ДЦП, инвалидность первой группы с детства. Живет она вместе с мамой и мужем. Молодой человек переехал к Галине из Печоры. К слову, Игорь совсем не видит.

Галя перенесла три операции на ноги. После помощи медиков она стала немного ходить, при помощи костылей. Девушка закончила коррекционную школу. После -вечернюю школу, в которой отучилась девять классов.

"Можно было закончить все 11 классов, но в связи с состоянием здоровья учиться было очень тяжело, поэтому забрала документы. Пыталась в 2015-ом поступить на программиста в Сыктывкарский профлицей 34, так как очень люблю компьютеры, но меня не взяли даже заочно – не было мест. Так пока и сижу дома", - рассказала сыктывкарка.

Сейчас Галина подрабатывает через интернет: обрабатывает фото, пишет тексты. Увлекается рисованием, плетет из бисера, некоторые работы удается продавать. А еще Галя и ее супруг занимаются конным спортом, и уже занимали призовые места на соревнованиях.

Мама девушки отметила, что в последнее время здоровье дочери ухудшилось. Сильнее болят ноги и суставы, стало труднее передвигаться. Гулять Галя выходит только во двор, и только с сопровождением, но осиливает всего пару десятков метров.

Основная проблема в быту для девушки - принятие ванны. Сейчас забраться в нее Гале помогает или незрячий супруг, которому делать это тоже очень непросто, или мама. "Только ведь я не молодею, - подчеркнула женщина. – Болит спина, и поднимать дочь стало все сложнее".

Семья просит о помощи. Девушке очень нужны специальные ступеньки, с помощью которых она сможет справляться в ванной комнате самостоятельно. Поэтому сыктывкарцы и обратились в проект "Мы рядом". Приспособление стоит немного – около четырех тысяч рублей, однако на счету этой семьи - каждый рубль.

Редакция "Комиинформа" обращается ко всем читателям: возможно, у кого-то из вас есть такие ступеньки и уже не пригодятся. Возможно, кто-то из вас захочет сделать добрый поступок и через проект "Мы рядом" пожертвовать Гале эту сумму на приобретение такой важной для нее вещи.

По всем вопросам можно обращаться в редакцию по адресу: Сыктывкар, Карла Маркса, 229 (Дом печати), 4 этаж, офис 418. Телефон: 8-8212-2165-14.

Также можно написать непосредственно куратору проекта на электронную почту yaroslava@komiinform.ru, или в соцсети "В Контакте".