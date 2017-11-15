Надежда Дорофеева: "Референдум о переносе столицы в Ухту не будет включен в повестку ноябрьского заседания Госсовета Коми"

15 ноября 2017 года, 8:00 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Референдум о переносе столицы в Ухте не будет включен в повестку ноябрьского заседания Госсовета Коми. Об этом на брифинге перед началом президиума Госсовета Коми сообщила спикер Надежда Дорофеева.

Напомним, в Избирком Коми поступило ходатайство от инициативной группы ухтинцев, которые предложили вынести на референдум вопрос "Согласны ли Вы с тем, чтобы в Республике Коми был принят Закон о внесении изменений в Конституцию Республике Коми, предусматривающий перенос столицы Республики Коми из города Сыктывкар в город Ухту?".

Избирательная комиссия республики приняла решение о направлении ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов в Государственный Совет региона.

Спикер парламента разъяснила, что в повестку ноябрьского заседания сессии Госсовета вопрос не может быть включен, так как документ не прошел все необходимые процедуры.

"Мы поэтапно проведем правовую и лингвистическую экспертизу ходатайства, после чего состоится заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению, на котором будет принято решение о вынесении постановления на заседание Госсовета", - добавила она.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: Ухта, референдум, перенос столицы
  Рубрика: Общество
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