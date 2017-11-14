В Коми намечается референдум о переносе столицы региона в Ухту.

Избирательная комиссия республики уже приняла решение о направлении ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов в Государственный Совет региона.

Проверка показала соответствие ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению референдума Республики Коми, приложенных к нему документов требованиям, установленным Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Конституцией Республики Коми, Законом Республики Коми "О выборах и референдумах в Республике Коми".

Как уточнили "Комиинформу" в Избиркоме республики, инициативная группа, состоящая из ухтинцев, предлагает вынести на референдум вопрос "Согласны ли Вы с тем, чтобы в Республике Коми был принят Закон о внесении изменений в Конституцию Республике Коми, предусматривающий перенос столицы Республики Коми из города Сыктывкар в город Ухту?".

Если Госсовет примет положительное решение, то референдум состоится в день президентских выборов в марте 2018-го года.

Последний референдум прошел в Коми 12 декабря 1993-го года. На него выносился вопрос об официальном появлении в Коми должности президента республики, который бы непосредственно возглавлял органы исполнительной власти.

Однако тогда большинство избирателей (более 52%) проголосовали против такой инициативы.