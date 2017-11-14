В Инте возобновится суд над экс-мэром Павлом Смирновым

Бывший мэр Инты заново пройдет судебное "испытание" по обвинению во взятке от руководителя ряда нескольких управляющих компаний и ТСЖ Александра Макарова.

Судебное заседание назначено на 17 ноября. Павел Смирнов, напомним, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Санкции статьи 290 части 6 предусматривают наказание в виде штрафа от трех до пяти млн. руб. или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, либо лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Напомним, 29 сентября Верховный суд Коми частично удовлетворил апелляционную жалобу экс-мэра Инты Павла Смирнова на приговор Интинского суда.

Приговор Интинского суда отменен. Дело направлено на повторное рассмотрение судье, который еще не оценивал обстоятельства, связанные со взятками мэру Инты.

По трем эпизода взяток от Варнашова, Завадского, Тучковского Смирнов признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии строгого режима, штраф в размере 21 млн руб и невозможность занимать должности сроком на 2,5 года.

Размер конфискации снизили до 22 млн 250 тыс руб.