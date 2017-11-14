Администрация Вуктыла обустроит площадку для выгула собак

Власти Вуктыла обратились к горожанам за помощью. Администрация планирует обустроить площадку для выгула собак.

"Ужиться с четвероногими соседями непросто, для одних людей это радость, для других - головная боль, считают в администрации. - Собакам нужно движение, они должны бегать, резвиться, играть и метить территорию. А людям важно ходить по чистым тротуарам и газонам, спокойно гулять с детьми на игровых площадках и в скверах. Сегодня звери резвятся "нелегально" — в лучшем случае на пустырях и в скверах, а бывает, что и на детских площадках".

По мнению властей, все это рано или поздно приводит к конфликтам с соседями, в которых все стороны - потерпевшие. Поэтому мэрия изучит мнение горожан, где удобнее разместить площадку и по итогам обсуждения примет решение.

Пока жители Вуктыла склоняются выгуливать питомцев возле стадиона и указывают это место в голосовании, как наиболее удобное.

По словам горожан, возле школы №3 существует сквер "Таежный", где собак выгуливают вместе с детьми. "Весной жутко смотреть, когда начинает таять снег, на то, что там творится. А ведь там же гуляют дети и внуки", - возмущается жительница Вуктыла.

Школа №3 также входит в список площадок, где собак смогут выгуливать официально.

Многие считают, что пакетики и совок - единственное решение проблемы, возле каждого дома есть мусорные баки, с собакой не нужно будет далеко ходить.

Если проект реализуют, то в Вуктыле появится и улица для выгула собак.

Как рассказала "Комиинформу" заместитель руководителя администрации городского округа Вуктыл Ольга Бузуляк, сейчас в городе разрабатываются новые правила землепользования и застройки. Площадки для выгула собак должны войти в эти правила.

Сегодня администрация предложила для обсуждения пять таких площадок. Та, которая приглянется местным жителям, станет первой в городе. В вопросе организации площадки власти тесно работают с центром защиты животных "Сердце чистейшей породы". На днях общественная организация должна представить свое видение решение проблемы.

До 31 декабря администрация Вуктыла будет принимать предложения от местных жителей, а в 2018 году в городе может появиться специализированное место для выгула собак. На площадке впоследствии можно будет организовывать конкурсы, тренировать собак. Инвентарь установят в зависимости от размера огороженной территории.

Об объемах финансирования речь пока не идет, так как полного понимания, что же нужно жителям города, пока нет.