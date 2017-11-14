Люди сами виноваты в том, что у государства не всегда хватает средств на лечение тяжелобольных

14 ноября 2017 года, 9:15 |
Фото Антона Пархачёва

Если бы все россияне следили за своим здоровьем, необходимости собирать деньги на лечение тяжелобольных детей и взрослых не было бы. Об этом на прямой линии в общественной приемной главы Коми 13 ноября сказал завотделением профилактики Сыктывкарской городской поликлиники №3 Олег Туркин.

"Пришла пора заявлять об этом во всеуслышание: общество само виновато в том, что у нашей системы здравоохранения нет возможности вылечить всех тяжелобольных, - сказал он. - Наша медицина с точки зрения технологий ничем не хуже западной. Мы пользуемся теми же благами науки. Но из-за того, что наши люди не следят за своим здоровьем, пациентов становится все больше. Потому на всех, кому поставили серьезный диагноз, например, онкологию, средств просто не хватает. И не будет хватать, пока мы не поменяем свое отношение к здоровью. Сейчас в стране растет армия больных людей. И самое страшное, что это хронические неинфекционные заболевания".

Причиной их появления в 40% случаев является неправильное питание и низкая физическая активность, в 17% - курение.

Тем не менее в обществе пока мотивации к отказу от курения нет. К этому прикладывают руку и производители табачных изделий, которые зарабатывают на этой индустрии огромные деньги. При этом государство, так как производства сосредоточены за пределами страны, практически ничего от этого не получает - затраты на лечение населения гораздо выше тех отчислений, что оно получает имеет.

Столь же редко жители страны и региона задумываются о рациональном здоровом питании, поддержании организма в тонусе. И все чаще болеют ожирением. Из-за губительных пищевых привычек родителей страдают дети, среди которых все чаще встречаются мальчики с избыточным весом. Это приводит к росту заболеваемости, например, сахарным диабетом, а в итоге к сокращению продолжительности жизни.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: здравоохранение, здоровье
  Рубрика: Экология
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