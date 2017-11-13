В Коми растет количество больных сахарным диабетом

В Республике Коми по итогам 9 месяцев 2017 года сахарный диабет выявлен у 1553 человек.

Такие данные в преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом (14 ноября) привел Минздрав Коми.

Цель Всемирного дня борьбы с диабетом — просветить общественность о причинах, симптомах, осложнениях и лечении данного заболевания.

Каждый год Всемирный день борьбы против диабета посвящен определенной теме, связанной с этим заболеванием. Тема дня в 2017 году — "Женщины и сахарный диабет – наше право на здоровое будущее".

В Коми увеличение количества больных, страдающих сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена растет, в основном за счет прогрессирования ожирения, генетической предрасположенности, увеличения продолжительности жизни и старения населения, смены питания, урбанизации.

Проводимые эпидемиологические исследования показывают, что наибольшее количество больных сахарным диабетом приходится на возрастную группу 40-49 лет, а также на наиболее трудоспособную часть населения, возрастную группу 30-50 лет, при этом реальная распространенность сахарного диабета 2 типа, как правило, в 3-4 раза превышает официально зарегистрированную.

Кроме этого, отмечается рост выявленных пациентов с гестационным сахарным диабетом - это диабет, который выявляется у пациенток во время беременности, но не является "манифестным" сахарным диабетом. Гликемия после родов нормализуется и может вновь повысится при следующей беременности. В 2017 году таких пациенток зарегистрировано 328.

В настоящее время в Коми официально зарегистрировано 33 269 пациента с различными нарушениями углеводного обмена. Из них сахарный диабет 1 типа – 1541, сахарный диабет 2 типа – 28 108, другие типы диабета - 149. Практически 70% пациентов, страдающих сахарным диабетом, составляют женщины.

Врачи-эндокринологи настойчиво рекомендуют вести здоровый образ жизни, проходить диспансеризацию для выявления факторов риска развития заболевания и регулярно контролировать уровень сахара в крови и напоминают, что максимально допустимый уровень сахара крови не должен превышать 5,5 ммоль/л.

***Диабет — это хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или, когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Инсулин — это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови.

В настоящее время известно два типа сахарного диабета. Сахарный диабет первого типа — инсулинозависимый, которым в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет. Диабет второго типа — инсулинонезависимый, которым могут страдать пациенты любого возраста, но чаше лица, старше 40 лет. У таких больных инсулин вырабатывается, и, соблюдая диету, ведя активный образ жизни, они могут добиться того, что довольно продолжительное время уровень сахара будет соответствовать норме, а осложнений благополучно удастся избежать.