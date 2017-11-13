Было-стало: новая животноводческая ферма в Коквицах откроется к концу года

Подходит к концу строительство новой животноводческой фермы на 100 голов КРС в д.Коквицы Усть-Вымского района.

По информации пресс-службы администрации Усть-Вымского района, до сих пор основой местной экономики и практически единственным местом работы для жителей деревни было предприятие МУП "Заря", где в течение 17 лет держали 100 голов крупного рогатого скота. Здание фермы за эти годы пришло в полную негодность и не подлежало ни модернизации, ни ремонту.

Было

Взять на себя хлопоты по строительству новой фермы решилась Надежда Нефедова.

Женщина всю жизнь проработала в сельском хозяйстве, и как никто понимает, насколько важно создать рабочие места для односельчан, продолжить работу именно в этой отрасли, сохранив фонды и профессиональные кадры.

При поддержке администрации МР "Усть-Вымский" начали собирать документы, чтобы выйти на грант. В результате 3 млн.рублей было получено от Минсельхоза РК, 2 миллиона рублей – в виде субсидии на строительство от муниципалитета. Софинансирование собственных средств предпринимателя составило 1 млн.рублей.

Здание фермы выросло быстро, даже несмотря на дождливое лето. Следующий этап не менее важный, но не такой динамичный: установка ворот, внутренние работы по бетонированию, обустройство водопровода, жижесборника, пожарных водоемов, проведение электрики.

Стало

Ситуация в Коквицах интересна тем, что работы курируют две женщины: Валентина Ганова, директор старой фермы, МУП "Заря", и Надежда Нефедова, много лет работавшая бухгалтером в МУП "Заря", а ныне открывшая КФХ. Им, конечно, приходится сложно, но присутствия духа они не теряют и твердо намерены довести свое трудное дело до конца.

Основой коллектива станут работники МУП "Заря". Открыть ферму планируют еще до Нового года.