В Мордино мотоциклист врезался в стоящую на дороге "Ладу"
13 ноября 2017 года, 11:00 | Корткеросский
В Корткеросском районе мотоциклист врезался на "Иж-Планета" в стоящую на дороге "Ладу Калина", сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона. ДТП зафиксировано 12 ноября около 14 часов.
Неустановленный водитель, управляя мотоциклом "ИЖ-Планета" без госзнаков, двигался по улице Гагарина села Мордино.
Напротив дома №14 он въехал в стоящую "Ладу" Калина, которая при закрытии ударила находящегося рядом с автомобилем мальчика 2006-го года рождения.
У ребенка - ушибы. Госпитализация ему не понадобилась.
Мотоциклист с места происшествия скрылся. Сейчас в отношении него в районе ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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