В Мордино мотоциклист врезался в стоящую на дороге "Ладу"

В Корткеросском районе мотоциклист врезался на "Иж-Планета" в стоящую на дороге "Ладу Калина", сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона. ДТП зафиксировано 12 ноября около 14 часов.

Неустановленный водитель, управляя мотоциклом "ИЖ-Планета" без госзнаков, двигался по улице Гагарина села Мордино.

Напротив дома №14 он въехал в стоящую "Ладу" Калина, которая при закрытии ударила находящегося рядом с автомобилем мальчика 2006-го года рождения.

У ребенка - ушибы. Госпитализация ему не понадобилась.

Мотоциклист с места происшествия скрылся. Сейчас в отношении него в районе ведутся оперативно-розыскные мероприятия.