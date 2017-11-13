На автодороге Сторожевск - Нившера перевернулась "Лада"

Вчера в Корткеросском районе Коми в ДТП пострадала женщина. Дорожный инцидент произошел в 13:20.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, водитель 1987-го года двигался по автодороге Сторожевск - Нившера со стороны Большелуга.

На 12-м километре дороги он не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги, а после опрокинулся.

В ДТП пострадала женщина 1966-го года рождения, находившаяся на заднем сиденье. Пассажирку авто госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.

В момент аварии была пристегнута ремнем безопасности, отметили в ГИБДД.

О водителе ВАЗа известно, что за год его трижды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж вождения - с 2015-го года.