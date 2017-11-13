Региональная торговая сеть "Матö" представила коми продукцию на Гастрономическом фестивале в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Минсельхоз Коми, в мероприятии приняли участие более 20 регионов. Жители Санкт-Петербурга и гости города поучаствовали в мастер-классах по приготовлению редких блюд, а также продегустировали национальные деликатесы.

Потребительский кооператив "Региональная торговая сеть" привезла в Санкт-Петербург деликатесы из оленины от ПСК "Оленевод", муксун и другую северную рыбу от "Байкал-Прим" (Воркута), макароны и шоколадные конфеты "Метеорит" от Печорского хлебокомбината, ароматную национальную выпечку: коми шаньги, коми пирог и черинянь (рыбный пирог) от Койгородского хлебокомбината, хрустящие бочковые огурцы, квашеную капусту и другие разносолы от "ЭкоПрода", колбасы и другие мясные изделия от Ухтинского колбасного цеха и "Птицефабрики Зеленецкой", молочную продукцию "Белая Поляна" от Сыктывкарского молочного завода, фермерские козье молоко и сыр из Выльгорта, вафли, круассаны, молочные коржики, печенье от "Сыктывкархлеба", ыбский Иван-чай с шиповником.

"Увидев макароны от Печорского хлебокомбината, гости ностальгировали: дизайн и качество продукта вернули их в детство. Коми выпечка разлетелась быстро и вызвала бурю эмоций. А вкус разносолов заставил многих покупателей вернуться на следующий день в наш шатер за повторными покупками. Большим спросом пользовались мясные деликатесы и хлебобулочные изделия", - отметила председатель Правления кооператива Светлана Скрипилова.

Петербуржцы и гости города оценили качество продукции сельхозпроизводителей нашего региона.