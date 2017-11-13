Торговая сеть "Матö" представила коми продукцию на Гастрономическом фестивале в Санкт-Петербурге

13 ноября 2017 года, 7:50 |
Фото Минсельхоза Коми

Региональная торговая сеть "Матö" представила коми продукцию на Гастрономическом фестивале в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Минсельхоз Коми, в мероприятии приняли участие более 20 регионов. Жители Санкт-Петербурга и гости города поучаствовали в мастер-классах по приготовлению редких блюд, а также продегустировали национальные деликатесы.

Потребительский кооператив "Региональная торговая сеть" привезла в Санкт-Петербург деликатесы из оленины от ПСК "Оленевод", муксун и другую северную рыбу от "Байкал-Прим" (Воркута), макароны и шоколадные конфеты "Метеорит" от Печорского хлебокомбината, ароматную национальную выпечку: коми шаньги, коми пирог и черинянь (рыбный пирог) от Койгородского хлебокомбината, хрустящие бочковые огурцы, квашеную капусту и другие разносолы от "ЭкоПрода", колбасы и другие мясные изделия от Ухтинского колбасного цеха и "Птицефабрики Зеленецкой", молочную продукцию "Белая Поляна" от Сыктывкарского молочного завода, фермерские козье молоко и сыр из Выльгорта, вафли, круассаны, молочные коржики, печенье от "Сыктывкархлеба", ыбский Иван-чай с шиповником.

pRINoaWl61k.jpg

tpLsm_NMKxo.jpg

"Увидев макароны от Печорского хлебокомбината, гости ностальгировали: дизайн и качество продукта вернули их в детство. Коми выпечка разлетелась быстро и вызвала бурю эмоций. А вкус разносолов заставил многих покупателей вернуться на следующий день в наш шатер за повторными покупками. Большим спросом пользовались мясные деликатесы и хлебобулочные изделия", - отметила председатель Правления кооператива Светлана Скрипилова.

q7I3zqzJi9w.jpg

Петербуржцы и гости города оценили качество продукции сельхозпроизводителей нашего региона.

7FoMA6qvSws.jpg

Комиинформ

  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:44 26.10.2017
В Усинске открылся второй магазин "Матö"
10:16 20.10.2017
Роспотребнадзор Коми забраковал более тонны некачественного мяса
10:04 20.10.2017
Роспотребнадзор Коми с начала года изъял 32,7 килограмма некачественных хлебобулочных изделий


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Чехлы для iPhone 8 Plus в интернет магазине
Полезные свойства эврикомы длиннолистной
Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене

Смотреть все ...


Мы рядом
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью





Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео