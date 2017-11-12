На трассе Сыктывкар-Ухта в ДТП погиб водитель ВАЗа

В ДТП в Сыктывдинском районе погиб человек.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, авария произошла 12 ноября около 00:17 на автодороге Сыктывкар - Ухта.

Водитель автомашины ВАЗ двигался со стороны Сыктывкара в направлении Ухты. По предварительным данным, на 42 км дороги в районе Малой Слуды он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шкода Рапид" под управлением водителя 1984 г.р.

В результате ДТП водитель ВАЗа 1976 г.р. скончался на месте ДТП. Как уточнили в ГИБДД, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Пострадали две несовершеннолетние пассажирки "Шкоды". Девочка 2001 г.р получила травмы головы, сотрясение мозга, ушиб кисти и грудной клетки, пассажирка 2002 г.р - ушиб головы. Обе были пристегнуты ремнем безопасности.

Девочки госпитализированы в детскую республиканскую больницу.

Водитель ВАЗа за год дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Стаж - с 2009 года.