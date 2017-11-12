На трассе Сыктывкар-Ухта в ДТП погиб водитель ВАЗа

12 ноября 2017 года, 8:13 | Сыктывдинский
Фото МЧС по Коми

В ДТП в Сыктывдинском районе погиб человек.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, авария произошла 12 ноября около 00:17 на автодороге Сыктывкар - Ухта.

Водитель автомашины ВАЗ двигался со стороны Сыктывкара в направлении Ухты. По предварительным данным, на 42 км дороги в районе Малой Слуды он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шкода Рапид" под управлением водителя 1984 г.р.

В результате ДТП водитель ВАЗа 1976 г.р. скончался на месте ДТП. Как уточнили в ГИБДД, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Пострадали две несовершеннолетние пассажирки "Шкоды". Девочка 2001 г.р получила травмы головы, сотрясение мозга, ушиб кисти и грудной клетки, пассажирка 2002 г.р - ушиб головы. Обе были пристегнуты ремнем безопасности.

Девочки госпитализированы в детскую республиканскую больницу.

Водитель ВАЗа за год дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Стаж - с 2009 года.

Комиинформ

  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
  • 7
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:36 11.11.2017
В Коми расширят видеонаблюдение за правопорядком на улицах и автодорогах
09:00 11.11.2017
В Сыктывкаре выехавший на красный свет водитель стал виновником тройного ДТП
08:49 11.11.2017
За день в Коми в кювет вылетело две машины


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Чехлы для iPhone 8 Plus в интернет магазине
Полезные свойства эврикомы длиннолистной
Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене

Смотреть все ...


Мы рядом
Георгий. Периодически нуждаюсь в волонтерской помощи. (Воркута)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью





Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео