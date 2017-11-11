В Сыктывкаре выехавший на красный свет водитель стал виновником тройного ДТП

Утром 10 ноября в столице Коми произошло ДТП, в результате которого в больницу попала беременная женщина.

В 10:25 двигавшийся по улице Домны Каликовой в сторону Советской водитель Peugeot 308 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с ехавшим на зеленый свет Suzuki Grand Vitara.

После этого виновник аварии въехал в припаркованный у дороги Ford, а Suzuki врезался в стену жилого дома.

Как сообщили "Комиинформу" в управлении ГИБДД по Коми, его водитель 1980-го года рождения получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Водитель Peugeot получил ушиб мягких тканей, а его пассажирка 1988 года рождения, находящаяся на 17-й неделе беременности, - черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. Пострадавшую доставили в больницу.