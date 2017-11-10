В Коми создадут симуляционный центр для аккредитации медицинских специалистов

Симуляционный центр для аккредитации медицинских специалистов в Республике Коми будет создан на базе Сыктывкарского государственного университета. Такое решение было принято на рабочем совещании по вопросу создания в республике центра, который будет осуществлять независимую аккредитацию врачей и участвовать в системе подготовки кадров в соответствии с новыми требованиями. Об этом сообщают пресс-службы регионального минздрава и минобра.

Совещание прошло под председательством заместителя председателя правительства Республики Коми – министра образования, науки и молодёжной политики региона Натальи Михальченковой. Во встрече приняли участие представители здравоохранения, образования, профессиональных медицинских сообществ, а также эксперт правления Ассоциации медицинских обществ по качеству, член Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России Залим Балкизов.

З. Балкизов представил концепцию развития непрерывного медицинского образования в России. Как подчеркнул специалист, сертификацию медицинских работников заменит аккредитация. Свидетельство об аккредитации будет допуском к медицинской и фармацевтической деятельности.

"Важная реформа 2016 года – внедрение новой модели непрерывного медицинского образования. Повышать квалификацию врачи и медсестры теперь будут не один раз в 5 лет, а постоянно. За счет внедрения такой непрерывности образования появляется возможность доведения до медицинских работников постоянно обновленных знаний в сфере здравоохранения и возможности контроля их участия в повышении квалификации", - отметил З. Балкизов.

Предполагается, что новая модель непрерывного медицинского образования поможет упорядочить систему дополнительного профессионального образования. Вместо 144 часов повышения квалификации 1 раз в 5 лет, которые умещались в 4 недели, у медицинских работников будет 250 часов обучения в течение 5 лет. За год медработник обязан набирать не меньше 50 часов или баллов образовательной активности.

Совершенствовать свои знания медицинские специалисты могут на конференциях, симуляционных тренингах, мастер-классах или привычных циклах повышения квалификации. Но выбирать виды образовательной активности можно только из тех, что одобрены Координационным советом Минздрава России по непрерывному образованию. Информационная поддержка формирования и освоения индивидуального плана будет осуществляться с помощью Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования, где концентрируется вся информация по программам повышения квалификации.

Здесь должен будет зарегистрироваться каждый, кто вступает в систему непрерывного медицинского образования. После этого можно составлять собственный план обучения, выбирать электронные материалы и мероприятия, следить за накопленными баллами.

На вопрос Натальи Михальченковой, что меняется для всех медицинских работников Республики Коми, Залим Балкизов пояснил, что самое главное для медицинского работника это то, что у каждого появляется ответственность за собственное повышение квалификации и возможность формирования собственной траектории обучения исходя из тех потребностей, которые есть у каждого специалиста.

Кроме изменений в подготовке медицинских кадров введен институт независимой оценки квалификации и допуска к медицинской деятельности.

Независимая оценка может быть выстроена на базе центров, которые создаются при вузах (первичная аккредитация), а также на базе региональных центров, которые создаются для того, чтобы весь медицинский кадровый состав региона мог проходить оценку на соответствие требованиям и профессиональным стандартам по итогам, в том числе участия в системе непрерывного медицинского образования. Для этого необходимо создание лабораторной базы, то есть симуляционного центра.

По итогам встречи Н. Михальченкова подчеркнула, что для создания системы подготовки кадров в регионе в соответствии с новыми требованиями необходимо аккумулировать ресурсы.

"Работа должна быть организована по трем направлениям. Во-первых, необходимо объединить ресурсы для создания симуляционного центра в Республике Коми на базе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина в партнерстве с Территориальным центром медицины катастроф. Во-вторых, высшим и средним медицинским образовательным учреждениям необходимо разработать и зарегистрировать программы повышения квалификации на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Представителям профессиональных медицинских сообществ проработать вопросы создания и деятельности центра независимой оценки квалификации", - заключила вице-премьер.