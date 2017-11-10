Ученики искательских "Роснефть-классов" побывали в Усинске

В Усинске прошли "Дни "Роснефть-классов".В ежегодном профориентационном проекте, организованном "РН – Северная нефть", приняли участие ученики профильных классов из посёлка Искателей НАО и Усинска, а также участники корпоративной системы непрерывного образования "школа – вуз - предприятие": студенты и преподаватели Усинского политехнического техникума и Усинского флиала УГТУ, молодые специалисты и сотрудники дочернего общества НК "Роснефть".

Для гостей из Заполярья были организованы мастер-классы, деловые и интерактивные игры, школьники познакомились с политехническим техникумом и филиалом УГТУ, узнали о возможностях и перспективах, которые открываются перед выпускниками профильных классов и профильных учреждений среднего и высшего профобразования.

Профориентационная встреча, открывшая "Дни "Роснефть-классов", помогла одиннадцатиклассникам узнать о долгосрочных перспективах нефтяной отрасли, а вместе с ней и НК "Роснефть", являющейся крупнейшей отечественной нефтяной компанией.

Начальник производственно-технического отдела управления добычи нефти и газа "РН – Северная нефть" Игорь Якимов рассказал школьникам об области применения продуктов нефтепереработки, профессиях, которые были и будут востребованы в нефтяной отрасли. Он убедил ребят, что "нефтянка" - правильный выбор, но делать его нужно осознанно. "Идти к поставленной цели следует, полагаясь на собственные знания, возможности и усердие, - подчеркнул И. Якимов. - Тогда в будущем каждый из вас сможет по праву гордиться результатом, достигнутым своим трудом".

После теории нефтяного бизнеса ученикам искательского "Роснефть-класса" предложили перейти к практике – в Усинском политехничском техникуме, который является стратегическим партнёром "РН – Северная нефть" в подготовке рабочих кадров, для школьников устроили несколько мастер-классов и дали возможность попробовать выполнить ряд основых манипуляций на действующих тренажёрах, полностью повторяющих работу промыслового оборудования.

На отделении, где готовят будущих специалистов в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), выпускникам представилась возможность блеснуть знаниями по физике и информатите. Ребятам предложили собрать и запрограммировать микроконтроллер - небольшое устройство, от которого зависит функциональность любого электроприбора, как бытового, так и производственного.

Здесь же, в политехникуме, одиннадцатиклассникам помогли разобраться в тонкостях составления резюме, чтении электросхем и показаний приборов, по которым оператор определяет состояние нефтепромыслового оборудования. А в завершение показали недавно открывшийся учебный полигон "Добыча нефти", где будущие нефтяники будут оттачивать профессиональные навыки, учиться грамотно обслуживать скважины и следить за их производительностью.

Впечатления от экскурсии у юношей и девушек остались самые хорошие, все как один отметили большую пользу от знакомства с профильным учебным заведением.

"Было очень интересно, - делится одиннадцатиклассник Антон Жевлаков, - преподаватели техникума нам рассказали, по каким направлениям в УПТ обучаются ребята, устроили своеобразный вводный курс в различные профессии. Впечатлили имеющиеся тренажёры, на некоторых под контролем мастеров мы даже попробовали работать. На полигоне увидели, что собой представляет скважина, что предпринимает оператор для очистки её от парафина. Получили много информации".

Не меньше положительных эмоций оставила деловая игра "Корпорация", в которой приняли участие ученики усинских и искательских "Роснефть-классов". Бизнес-симуляция – это своего рода обучающий вариант "Монополии" на нефтяную тематику, где у каждого участника своя роль. Старшеклассникам необходимо было создать свою нефтяную компанию и отладить нефтяной бизнес, предусмотрев в деятельности организации шесть главных направлений – от геологоразведки, бурения скважин и добычи сырья до транспортировки, переработки и сбыта продукции.

Второй день пребывания в Усинске получился не менее насыщенным и был посвящён знакомству с Усинским филиалом УГТУ, его образовательной и лабораторно-тренинговой базой. Ребята побывали на учебно-производственном полигоне, который представляет собой кустовую площадку со скважинами, автоматизированной замерной установкой, трансформаторной подстанцией и другими вспомогательными приспособлениями.

Одиннадцатиклассники отметили, что наличие полигонов в двух профильных учебных заведениях (УПТ и УФ УГТУ) очень полезно, так как обеспечивает преемственность и даёт возможность студентам ещё на стадии получения образования отрабатывать практические навыки, приходить на производство более подготовленными.

А каково это, быть студентами филиала УГТУ, школьники узнали, оказавшись на увлекательных лекциях по физике и химии, которые провели для ребят доцент, кандидат технических наук Владимир Сухарев и старший преподаватель кафедры гуманитарных, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин Светлана Яшкильдина.

Отвечая на вопросы преподавателей, включаясь в обсуждение проблем, одиннадцатиклассники ещё острее ощутили важность усердного изучения профильных дисциплин, а также качественного образования в целом для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в престижный вуз.

Финальным мероприятием в программе стала интеллектуальная игра "Нефть", где школьники блеснули знаниями о компании "Роснефть" и предприятии "РН – Северная нефть", продемонстрировали эрудицию, кругозор и творческие способности, сообщает пресс-служба компании.