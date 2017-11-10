Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 11 и 12 ноября

Нацбиблиотека для рукодельников и умников

В Национальной библиотеке Коми на 12 ноября объявлен Днем семейного отдыха. Состоится финансовый ликбез, всем вместе можно будет сыграть в "Монополию", а для детей будет работать творческая площадка.

Также на этот день запланировано несколько мероприятий по интересам: вязание крючком, клуб рукоделия "Искусница", лоскутное шитье, вышивка лентами, вместе соберутся игроки в "Го" и любители языков и культур испаноязычных стран, состоится мастер-класс по правополушарному рисованию.

Также в Нацбиблиотеке можно будет прослушать лекцию "Психология здоровья" и посмотреть кино в рамках культурно-просветительской программы Андрея Станиславского "Киноодиссея" (18+).

Отголоски революции в Нацмузее

В Национальном музее Коми (отдел истории) продолжит работать выставка "Моя революция". Это третья часть выставки-триптиха к 100-летию Великой Октябрьской революции. Намеренно уйдя от политической истории, фокус выставки сосредоточен на личных историях людей: первых лиц государства, крестьянина-летописца, "измученного" солдата, гимназиста, увлеченного революционными идеями. Все они свидетели и участники событий, кардинально изменивших нашу историю.

Мультиюгор

Центр культурных инициатив "Югор" приглашает детей посетить занятия по мультипликации, которые пройдут 12 ноября. О них подробно рассказали на "Ночи искусств". Посетители могли увидеть работы, выполненные маленькими режиссерами и художниками. Теперь они могут сами поучаствовать в создании собственного мультипликационного фильма.

Театр для всех

В Театре драмы на этих выходных готова программа для всех. Взрослые (12+) смогут в субботу посетить спектакль "Чайка", а дети (3+) в воскресенье увидеть сказку "Хуха и день рожденья родничка".

В Республиканском театре оперы и балета в воскресенье утром на основной сцене будет идти "Щелкунчик и мышиный король" (балет в одном действии – 50 минут), а вечером – "Щелкунчик" (балет в двух действиях – 2 часа 10 минут).

Кино в ТРЦ "Радуга"

Кинотеатр "Радуга 3D" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

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Маленький вампир (6+)

Мультфильм. Длительность: 100 минут.

Это история о маленьком вампире Рудольфе — тринадцатилетнем мальчике, чью семью преследует злостный охотник на вампиров. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика, Тони, своего сверстника. Тони без ума от старинных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он не раздумывая предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь эту парочку ждут веселые и невероятные приключения и противостояние с охотником на вампиров.

Начало сеансов и стоимость: 09:20 – 120р., 12:20 – 150р., 15:00 – 160р.,18:50 – 180р. (3D)

Касса кинотеатра работает с 09:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/