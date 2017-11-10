Возмещением проездных расходов в этом году воспользовались 208 онкобольных жителей Коми

В Коми за 10 месяцев 2017 года компенсацию расходов на проезд в медучреждения и обратно получили 275 жителей региона, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Так, по информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, возмещением проездных расходов в этом году воспользовались 208 онкобольных. Это льготная категория введена в регионе с 2017 года. По инициативе Главы Республики Коми Сергея Гапликова для проживающих в труднодоступных местностях* граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, установлена новая мера социальной поддержки - возмещение расходов на проезд к месту обследования и лечения онкозаболеваний в медицинские организации региона, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно.

"За время предоставления новая мера соцподдержки доказала свою значимость и востребованность. На начало июня за возмещением расходов на проезд онкобольным из труднодоступных местностей обратились 73 человека, к сентябрю их численность увеличилась до 143 человек, на 1 ноября число получателей составило 208 человек. На обеспечение этой меры социальной поддержки из бюджета республики было направлено около 647 тысяч рублей", - сообщили в Минтруде РК.

В ведомстве напомнили, что за один календарный год возмещение проездных расходов производится не более чем за две поездки. При этом одна поездка – это маршрут в обе стороны: в медорганизацию и обратно.

Еще одна льготная категория, для которой установлены меры поддержки по возмещению проездных расходов, – это люди с инвалидностью, которые страдают заболеванием почек и нуждаются в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа. В январе-октябре текущего года компенсацию проездных расходов к месту проведения заместительной почечной терапии в пределах Коми и обратно получили 67 жителей республики. Расходы республиканского бюджета на эти цели за 10 месяцев текущего года составили около 5,3 миллиона рублей.

В Минтруде РК отметили, что президент России Владимир Путин по итогам специальной программы "Прямой линии с Владимиром Путиным" 15 июня 2017 года поручил регионами решить вопрос о предоставлении услуги транспортировки пациентов с хронической почечной недостаточностью от места проживания до места получения заместительной почечной терапии и обратно. Коми оказалась в числе тех немногих субъектов Российской Федерации, в которых этот вопрос на момент постановки задачи уже был решен.

"В нашей республике такая мера соцподдержки предоставляется с 1 июля 2011 года. Она остается неизменно востребованной, потому что не менее 30% больных проходят процедуру гемодиализа не по месту своего жительства. Людям приходится ездить в другие населенные пункты и порой довольно далеко от дома. К тому же большинство граждан получают лечение трижды в неделю, то есть, около 156 раз в год, а это требует существенных финансовых затрат", - сказали в Минтруде РК.

В ведомстве пояснили, что гражданам возмещаются фактические расходы к месту лечения и обратно при проезде на автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также на речном и железнодорожном транспорте. Также предусмотрен механизм возмещения расходов, если к месту проведения заместительной почечной терапии и обратно гражданин добирается на личном или наемной транспорте. Документы для возмещения расходов принимаются ежемесячно, и их актуальность сохраняется в течение года.

Для получения подробной информации по поводу возмещения проездных расходов онкобольным из труднодоступных местностей в медорганизации, оказывающие специализированную онкологическую помощь, а также гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, к месту проведения заместительной почечной терапии необходимо обращаться в центры соцзащиты по месту жительства.

*** К труднодоступным местностям Республики Коми относятся пять районов: Вуктыл, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский районы.