В конкурсе ландшафтного дизайна второй год побеждает Микуньская женская колония

В УФСИН подвели итоги конкурса на лучшие элементы малых архитектурных форм и ландшафтный дизайн

Победу, как и в прошлом году, одержала ИК-31, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе УФСИН Коми. На втором месте – ИК-25, на третьем – ИК-1 и 29.

Напомним, с лета во всех исправительных учреждениях УФСИН проводилась работа по благоустройству территории, осужденные создавали элементы малых архитектурных форм и ландшафтного дизайна.

Осужденные женщины колонии общего режима №31 оформили территорию своего отряда в этническом - белорусском, молдавском и казахском - стиле. Корреспондент "Комиинформа" выехал на место, чтобы принять участие в голосовании и воочию убедиться в возможностях "дизайнеров".

При подведении итогов конкурса учитывались качество исполнения, оригинальность художественного замысла, органичность сочетания элементов, местоположение, наличие композиционного сюжета, присутствие в нем символа исправительного учреждения.

Как отметили члены жюри, оригинальностью, качеством исполнения в очередной раз отличились осужденные женщины из ИК-31 (г. Микунь).

В ИК-1 (п. Верхний Чов) конкурс приурочили к году экологии в России. На территории колонии появилась композиция из бумажных тюльпанов, выложенных в форме человеческих рук, оберегающих землю.

Осужденные ИК-25 (п. Верхний Чов) создали композицию деревянных домиков в сочетании с цветущими растениями и цветами.

В ИК-29 (п. Нижний Доманик) конкурсную работу изготовили в виде пирамиды из цветочных клумб, также посвященных Году экологии. Удивили жюри транспортные средства: мотоцикл и гоночная машина.

В ходе обсуждения первое место присудили ИК-31. Вторыми оказались работы осужденных ИК-25. Третье место поделили ИК-29 и ИК-1.

Сотрудники и осужденные, принимавшие активное участие в конкурсе, будут поощрены.