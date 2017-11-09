В Сыктывкаре произошло столкновение двух иномарок

9 ноября 2017 года, 17:31 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

На перекрестке улиц Интернациональная - Домна Каликова в Сыктывкаре произошло ДТП.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, виновницей аварии стала женщина-водитель 1969 года рождения. Двигаясь на автомашине Рено Сандера по Интернациональной со стороны Д.Каликова по направлению к улице Пушкина она не уступила дорогу второму участнику ДТП - Мерседес Бенцу под управлением 30-летнего мужчины.

Столкновение произошло в 13.10 на нерегулируемом перекрестке.

В результате автоледи получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. За рулем она с 2006-го года, за год единожды привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.

Ольга Полина

  Ключевые слова: ДТП
  Рубрика: Происшествия
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