Защита Елены Шабаршиной утверждает, что явки с повинной Чернова не было

По делу бывшего председателя Избиркома Коми Елены Шабаршиной допросили еще одного свидетеля.

9 ноября показания дал бывший советник и руководитель секретариата замглавы Алексея Чернова (фигуранта "дела Гайзера") Александр Попов.

Свидетель не смог пояснить, почему в администрации нарушался регламент документооборота, по которым документацию необходимо регистрировать и почему в секретариат Чернова бумаги поступали неофициально. Напомним, Чернов через сотрудников передавал запечатанные конверты различным адресатам, такие же конверты приносили для него. Они нигде не фиксировались. Такие конверты передавались Шабаршиной.

При этом на прошлом заседании из материалов уголовного дела было озвучено, что одной из статей расходов "ОПГ Гайзера" с 2010 года являлась строка "содержание". Имелось в виду содержание лиц, которые могли действовать или бездействовать в интересах ОПГ. Такое поручение дал Алексей Чернов, который по иерархии был выше Ромаданова. Чернов готовил список лиц и суммы, которые необходимо передавать людям. Их фамилии фиксировались в таблице. Деньги передавали в пронумерованных конвертах, которые уходили Чернову.

Отвечая на вопрос защиты, свидетель Попов рассказал, что проработал в администрации главы с Шабаршиной шесть месяцев. Шабаршина относилась к своим обязанностям слишком ответственно, находилась на работе "сутками", не обедала. По его словам, председателю Избиркома ставили задачи, которые выходили за рамки ее возможностей и обязанностей, поэтому она начала много курить, случались срывы. Поручения, по его словам, она воспринимала близко к сердцу и находилась в изнеможении.

Отвечая на вопрос самой подсудимой, Попов пояснил, что передача закрытых конвертов с документами является обычной практикой.

В ходе судебного процесса подсудимая озвучила 12 ходатайств. В частности, сторона защиты считает, что уголовное дело возбуждено незаконно, в действиях следователей следственного комитета РФ имеются нарушения, в Коми направлялась не явка с повинной Чернова, а сообщение. Решение по возбуждению уголовного дела в установленные сроки принято не было, а в деле Михаила Евдокимова (осужден за взятку, полностью признал вину) не было материалов по Шабаршиной.

Оценку этим позициям даст суд.

Напомним, что Шабаршина отказалась от явки с повинной, о которой было заявлено ранее.

На следующем заседании допросят свидетеля, который занимался финансами Константина Ромаданова.