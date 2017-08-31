В Сыктывкарском городском суде начался процесс по делу Елены Шабаршиной

31 августа 2017 года, 16:19 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Первое судебное заседание по делу бывшего председателя Избиркома Коми Елены Шабаршиной началось сегодня, 31 августа, в Сыктывкарском городском суде.

Как передает корреспондент "Комиинформа", заседание проходит в открытом режиме. Елене Шабаршиной начали зачитывать обвинительное заключение.

Напомним, ранее дело в отношении экс-председателя Избиркома Коми вернули в прокуратуру на доработку.

Ее обвиняют в получении взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) от фигуранта "дела Гайзера" Алексея Чернова.

Е.Шабаршина находится на свободе под залогом.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Шабаршина, суд, слушание
  Рубрика: Право
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