Компенсация проезда и материнский капитал – самые популярные услуги Пенсионного фонда в МФЦ "Мои документы"

В октябре более половины заявлений на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно поступило в региональное отделение Пенсионного фонда РФ через многофункциональные центры "Мои документы". Также в МФЦ пользуется популярностью услуга по материнскому капиталу (выдача сертификата и распоряжение средствами). За ней в центры обратились 40% процентов семей. На третьем месте по востребованности – прием заявлений о способе получения набора социальных услуг (соцпакета). "Мои документы" приняли 30% от общего объема таких заявлений.

Заявление о назначении пенсии подали через МФЦ 10% граждан, такой же процент отмечен по заявлениям о доставке пенсий.

"Решения по заявлениям, которые поступили через центры, принимаются в те же сроки, что и по заявлениям, поданным в управление ПФР, - отметила управляющий ОПФР по Республике Коми Ольга Колесник. - Поэтому если до офиса "Мои документы" человеку добираться удобнее и быстрее, он может подать документы именно здесь".

На сегодня МФЦ "Мои документы" оказывают 12 государственных услуг Пенсионного фонда РФ. Помимо перечисленного здесь можно подать заявление на перерасчет пенсии, на выдачу или обмен СНИЛСа, получить справку о размере пенсии и иных выплат, а также сведения из индивидуального лицевого счета, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Коми.