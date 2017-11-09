Марина Истиховская оправдана по эпизоду со столовыми

Верховный суд Коми вынес приговор экс-ректору СГУ им.П.Сорокина и экс-председателю Госсовета Коми Марине Истиховской, передает корреспондент "Комиинформа".

По решению Верховного суда М.Истиховская оправдана по эпизоду со столовыми полностью. Ущерб в 12 миллионов рублей государству, таким образом, она возмещать не будет.

По эпизоду со служебной квартирой наказание изменено на лишение права занимать должности на два года. Было установлено, что квартира использовалась не в личных целях, а для заселения политтехнолога Бурбеля. Однако ущерб вузу от проживания политтехнолога подтверждён. Его сумма составила 67 тыс.рублей. Кроме того, были ущемлены права работников университета, испытывающие проблемы с жильём. Многие сотрудники университета в суде показали, что считают свои права нарушенными. Помещения, где проживал политтехнолог, им никто не предлагал, права выбора жилья не предоставлял. Некоторые преподаватели вовсе не знали, что у вуза есть специализированные квартиры и проживали в общежитии.

Напомним, в ходе прений прокуратура региона просила отменить условное осуждение Марины Истиховской. Гособвинитель не согласился с приговором и внес апелляционное представление. В нем он просил назначить реальное наказание Истиховской с отбытием в исправительной колонии 3 года и 3 месяца, учитывая факт, что государству был причинен ущерб свыше 12 млн рублей, который на сегодня не возмещен.

В части допнаказаний, кроме лишения права занимать определенные должности, госовбинитель просил расширить перечень организаций, где Истиховская не сможет работать. Это государственные муниципальные учреждения, МУПы и иные организации с государственным участием.

Также прокуратура просила назначить допнаказание в виде лишения почетного звания "Заслуженный работник Коми".

М.Истиховскую признали виновной по статьям - п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) 21 июля.

Суд первой инстанции приговорил ее к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно с 2 годами испытательного срока. Кроме того, суд запретил М.Истиховской занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах власти и местного самоуправления на 2 года.