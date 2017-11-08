Правительство Коми добивается выплаты долгов предприятий по зарплате

8 ноября 2017 года, 17:27 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Правительство Республики Коми активно участвует в решении вопросов по долгам предприятий по зарплате.

Вопросы ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды обсудили на очередном заседании Республиканской межведомственной комиссии под председательством первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларисы Максимовой.

Как отметила Лариса Максимова, Республика Коми находится в числе регионов с наибольшей задолженностью по зарплате. Это было озвучено в докладе Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина на совещании у президента России Владимира Путина.

"Несмотря на то, что львиную долю задолженности составляет долг одного предприятия – "Интауголь", – вопрос является очень чувствительным для правительства. Поэтому наша задача – общими усилиями в рамках своей компетенции разработать и принять конкретные меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате", – подчеркнула Л. Максимова.

Как было отмечено на заседании, по состоянию на 1 ноября этого года сумма задолженности в целом по Республике Коми превысила 240 миллионов рублей. На долю организаций, находящихся в стадии банкротства, приходится 43 % долгов по зарплате.

На заседании были рассмотрены перспективы погашения задолженности в организациях-банкротах. В частности было отмечено, что одно предприятие, ОАО "Ухтанефтегазгеология", уже расплатилось с работниками по долгам. Кроме того, предприятие практически погасило задолженность по уплате платежей в налоговую и государственные внебюджетные фонды.

Еще на трех предприятиях – ООО "Цементная северная компания" (Воркута), ООО "САМБ" (Ухта) и ООО "Княжпогостское АТП" – задолженность по выплате зарплаты сохраняется. В настоящее время воркутинское предприятие задолжало 8,6 миллиона рублей 79 работникам, ООО "САМБ" – около 5 миллионов рублей 18 работникам, Княжпогостское АТП – 1,2 миллиона рублей 33 работникам.

"Комиссия должна быть "зубастой", в хорошем смысле этого слова. Следует искать конструктивные решения. Сегодня, к сожалению, решение вопроса сводится только к возбуждению уголовного производства. Необходимо привлекать собственников и к субсидиарной ответственности", – предложила Лариса Максимова и выразила надежду, что ситуация с задолженностью по заработной плате в республике в ближайшее время выправится в соответствии с принятыми решениями.

Комиинформ

  Ключевые слова: зарплата, задолженность
  Рубрика: Общество
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