Подача тепла в дома ухтинцев задерживается из-за нерасторопности ресурсоснабжающих организаций - Ухтажилфонд

8 сентября 2017 года, 21:00 | Ухта
Фото Антона Пархачева

"Ухтажилфонд" прокомментировал информацию, распространенную "Коми энергосбытовой компанией", о неготовности управляющей компании к отопительному сезону.

В частности, как утверждает энергосбытовая компания, крупнейшая УК ООО "Ухтажилфонд", под управлением которой находится 43% многоквартирных дома в Ухте провела техническую подготовку жилищного фонда, но по неизвестным причинам свою готовность к отопительному периоду документально не подтвердила.

Компания "Ухтажилфонд" в комментарии "Комиинформу" подтвердила, что техническая подготовка жилищного фонда и определенные работы для начала отопительного сезона проведены. Часть необходимых документов оформлена и подготовлена надлежащим образом. Полностью сданы и уже подписаны членами общегородской комиссии по подготовке к ОЗП паспорта готовности и акты осмотра отопительных систем обслуживаемого жилищного фонда в поселках и микрорайонах Озерный, Дежнево, Югэр.

"Вместе с тем у компании "Ухтажилфонд" по-прежнему отсутствуют акты осмотра отопительных систем многоквартирных домов центральной части Ухты. Эти акты предоставляют Ухтинские тепловые сети, но по непонятным причинам ресурсоснабжающими организациями эта работа выполнена не полностью. На сегодня в управляющую компанию со стороны теплосетей направлено менее половины документов. Остается неизвестным - какими приоритетами руководствовались, чтобы определить очередность управляющих компаний Ухты для получения таких актов и сколько специалистов было задействовано в их подготовке", - заявили в Ухтажилфонде.

Заявка на подключение жилищного фонда к теплу в поселках уже подготовлена, такой же документ оформлен для жилищного фонда города. Также готов акт о проведении пробной топки на объектах. Более того, жилые дома уже начали подключать к теплу.

"Надеемся, что в самое ближайшее время все формальные вопросы будут устранены, ресурсоснабжающие организации предоставят нам документы, и в домах ухтинцев появится долгожданное тепло", – отметили в компании "Ухтажилфонд".

Комиинформ

  Ключевые слова: отопительный сезон
  Рубрика: Экономика
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