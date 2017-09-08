Неготовность управляющих компаний к отопительному сезону может оставить без тепла половину населения Ухты
В Ухте продолжается подача тепла потребителям. Вслед за социальными объектами тепло начало поступать в жилые дома. Однако почти половина многоквартирных домов рискует получить его с запозданием из-за действий организаций, управляющих данным жилищным фондом.
Напомним, подключение МКД ведется по заявкам управляющих компаний и ТСЖ, которым, в соответствии с законодательством, необходимо документально подтвердить готовность домов к приему теплоносителя и факт проведения мероприятий по подготовке к ОЗП.
В настоящее время 13 управляющих компаний и ТСЖ получили паспорта готовности к отопительному сезону. Однако, как отметили в Коми энергосбытовой компании, в городе две управляющие компании, которые до сих пор не предоставили никаких документов о готовности обслуживаемого жилого фонда к приему тепловой энергии.
Одной из таких является крупнейшая УК ООО "Ухтажилфонд", под управлением которой находится 43% многоквартирных дома в Ухте. По информации Ухтинских тепловых сетей, компанией проведена техническая подготовка жилищного фонда, но по неизвестным причинам свою готовность к отопительному периоду документально организация не подтвердила. Другая же УК ООО "Энума Элиш", имеющая в управлении объекты в п. Боровой, п. Дальний, п. Ветлосян и г. Ухта - единственная, которая не выполняет технические мероприятия по подготовке своих объектов к ОЗП.
"До начала отопительного сезона остались считанные дни. Мы призываем руководство данных управляющих компаний в срочном порядке предоставить необходимые документы, чтобы ни один из домов не остался без тепла", - комментирует Управляющий директор АО "Коми энергосбытовая компания" Елена Борисова.
Комиинформ
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